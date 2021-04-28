Üç yılın en büyük halka arzı gerçekleşti

Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, “Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son üç yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, kârlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkarmak. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere, yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak, bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız.” Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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