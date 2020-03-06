Üç sosyal girişim Türkiye'yi temsil etti

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kolombiya’da eş zamanlı olarak gerçekleşen sosyal girişimcilik destek programı BBVA Momentum’un uluslararası kapanış etkinliğinde Türkiye’den Es Kariyer, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ile Twin Science başarılarını, var olan en dinamik sosyal girişimcilik ekosistemi ile paylaştı. Sürdürülebilir iş modelleri ile yüksek sosyal etki yaratan bu üç girişim, Garanti BBVA’nın Impact Hub Istanbul iş birliği ile yürüttüğü programı geçen yıl başarıyla tamamlayarak para ödülü kazanmanın yanı sıra Madrid’e gitmeye hak kazanmıştı. Böylece, engelli istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili konulardaki çözüm odaklı yaklaşımlarını ve faaliyetlerini potansiyel yatırımcılara, alanında önde gelen isimlere ve kurumlara sundular. Sosyal girişimcileri uluslararası arena da buluşturan bu etkinliğe katılan tüm girişimciler BBVA City’yi de ziyaret etti. Bu süre zarfında, birçok girişimci ile deneyimlerini paylaşma fırsatı elde ederek iş birliği kurma olanağı da yakaladılar.

Konuyla ilgili yorumda bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Girişimcilik, uzun yıllardır stratejik olarak önceliklendirdiğimiz ve bu nedenle de her zaman ‘daha fazlasını nasıl yapabiliriz’ dediğimiz bir alan. BBVA Momentum da bu kapsamda hayata geçirdiğimiz, ülkemizde de varlıkları ve görünürlükleri gün geçtikçe artan sosyal girişimcilere destek sağladığımız kapsamlı bir program. Bu çerçevede, Türkiye’deki sosyal girişimcilere sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları, işlerini büyütmeleri, yarattıkları sosyal faydayı arttırmaları için eğitim ve rehberlik veriyoruz. 2019 yılında birbirinden değerli 10 sosyal girişim arasından seçilerek ödüllendirilen, hepimize gurur veren bu girişimcilerin, BBVA’nın kapanış etkinliğinde işlerini geliştirmek için faydalı olacak deneyimler kazandıklarına gönülden inanıyorum. Bundan sonra da sosyal girişimcileri hem yatırımcılar hem de girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleri ile bir araya gelerek iş birliği geliştirmeleri ve yurtdışına açılmaları konusunda fırsat yakalamaları için katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Geleceği değiştiren 3 sosyal girişim



Girişimci Esra Odabaşı'nın öncülüğünde kurulan Es Kariyer; Türkiye'de engellilerin istihdamı konusunda uzmanlaşmış ilk ve en etkin danışmanlık firması olarak şirketlere uygun personel seçme ve yerleştirme, mentorluk ve yasal uyum hizmetlerinin yanı sıra engelli bireylere ihtiyaca yönelik eğitimler de veriyor.

Anadolu tarihindeki güçlü kadınların hikayelerinden yola çıkan ve Puduhepa ve Kız Kardeşleri’ni hayata geçiren Renan Tavukcuoğlu, kız çocuklarının güçlenmesine hizmet edecek, ilham verici el yapımı bez bebekler üretiyor. Bu bebeklerin satışından elde edilen gelirin bir tutarını da Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan TOÇEV aracılığıyla kız çocuklarının eğitiminde kullanılıyor.

Ömer Görgülü’nün kurucu ortağı olduğu Twin Science ise ‘Bilimin En Eğlenceli Hali’ sloganıyla yarattığı Twin Bilim Setleri ile günlük hayatta kullanılan teknolojinin temellerini çocuklara sunarak STEM eğitiminin yaygınlaşmasını amaçlıyor.