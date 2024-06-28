Üç şirketi ilk 1000 ihracatçı arasında

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Sunar Yatırım bünyesinde yer alan Elita Gıda, Sunar Pazarlama ve Sunar Mısır şirketleri, performanslarıyla Türkiye’ye en fazla ihracat geliri kazandıran 1000 firma arasına girdi. Sunar Yatırım şirketleri arasında yer alan Elita Gıda’nın 366’ncı sırada yer aldığı listede Sunar Pazarlama bir önceki yıla göre 29 sıra yükselerek 483’üncü oldu. Sunar Yatırım’ın bir diğer şirketi Sunar Mısır da 158 sıra yükselerek TİM 1000’in 725’inci büyük ihracatçısı oldu.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, gıda başta olmak üzere birçok sektöre hammadde ve ara mamul üreten grup şirketlerinin son yıllarda katma değeri yüksek üretime daha fazla önem verdiğini belirterek, “113’ten fazla ülkede milyonlarca tüketiciye ulaşan markalarımız, Türkiye’deki üretim kalitesine dair olan imajı güçlendiriyor. 1250 kişiyi aşan istihdamımız ve sosyal projelerimizle, ham maddemizi sağladığımız topraklara ve ülkemize değer olarak geri dönmesinden mutluyuz. 3 şirketimizin Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması arasında yer alma başarısı dolayısıyla başta çalışanlarımız olmak üzere tedarikçilerimizden tüketicilerimize katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve inovatif ürünlerimiz ile daha üst sıralarda yer alma doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.