‘Üç not artışı alan tek ülkeyiz’

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Şimşek, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu bu yıl “ikinci kez” artırmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

“Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program’ımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız.”

ARKA ARKAYA ARTIRDILAR

S&P- Mayıs ayında Türkiye’nin kredi notunu ‘B’’den ‘B+’ya yükseltti.

Moody’s- Temmuzda kredi notunu iki basamak birden artırarak ‘B1’e çıkardı.

Fitch- Eylülde kredi notunu ‘BB-’ye getirdi.