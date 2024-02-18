×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Üç kamu bankası kart komisyon oranını düşürdü’

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Kamu Bankaları#Kart Komisyonları
‘Üç kamu bankası kart komisyon oranını düşürdü’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 07:00

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, üç kamu bankasının kart komisyon oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’na katılan Bolat, konuşmasında “Üç kamu bankası, banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2.39’a; akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2.25’e düşürdüler” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Banka kartlarındaki komisyon oranları için 5 Ocak’ta Bankalar Birliği ile toplantı yaptıklarını söyleyen Bolat, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi üç kamu bankası bir karar aldılar; Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi. Banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2.39’a düşürdüler. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2.25’e düşürdüler. Banka kartlarındaki post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınların kurduğu kooperatiflere de ciddi oranda destek veriyoruz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Bolat#Kamu Bankaları#Kart Komisyonları

BAKMADAN GEÇME!