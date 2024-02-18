‘Üç kamu bankası kart komisyon oranını düşürdü’

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’na katılan Bolat, konuşmasında “Üç kamu bankası, banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2.39’a; akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2.25’e düşürdüler” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Banka kartlarındaki komisyon oranları için 5 Ocak’ta Bankalar Birliği ile toplantı yaptıklarını söyleyen Bolat, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi üç kamu bankası bir karar aldılar; Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi. Banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2.39’a düşürdüler. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2.25’e düşürdüler. Banka kartlarındaki post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınların kurduğu kooperatiflere de ciddi oranda destek veriyoruz.”