Üç hissede dört yatırımcıya tedbir

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Borsa İstanbul'da işlem gören Euro Kapital, Kristal Kola ve Garanti Yatırım paylarındaki işlemlerle ilgili Hasan Güner, Sinan Yurtbay, Kenan Yurtbay ve Arif İsmet Yurtbay adlı yatırımcılar hakkında 1 ay süreyle tedbirler uygulanacak.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO), Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 29/03/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.

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Hasan Güner

Sinan Yurtbay

Kenan Yurtbay

Arif İsmet Yurtbay