Üç farklı versiyon

2.9 litrelik V6 çift turbo motoru artık 324 kW’lık (440 beygir) güç üreten Macan GTS, 280 kW (380 beygir) ile eski nesline kıyasla 20 kW (26 PS) daha fazla güç üreten 2.9 litrelik bir V6 çift turbo motora sahip ve 4.6 saniyede 0’dan 100 kilometre/saat hıza çıkabilen Macan S ve 195 kW’lık (265 beygir) güce sahip, 4 silindirli turbo motor, Macan dünyasına girişi temsil ediyor.

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