Üç alanda eşzamanlı yıkımla kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı: Bursa’da dönüşüm harekâtı başladı

Türkiye'de 6.7 milyon riskli konutun yenilenmesi ve tarihi yapıların gün yüzüne çıkması hedefiyle başlayan kentsel dönüşüm hamlesinde yeni adres Bursa oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ programı kapsamında Bursa’nın üç ayrı noktasında eşzamanlı gerçekleştirilen yıkım törenine katıldı. Şehirde tarihi silüeti bozan yapılar ile riskli yapıların yenilenme süreci dün gerçekleşen yıkımla başladı. Ulucami çevresinin düzenlenmesi, tarihi yapıların ortaya çıkarılması için hazırlanan Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında Hanlar bölgesindeki binalar, Çelik Palas Oteli’nin arkasında yer alan, atıl vaziyette risk oluşturan 40 dönüm alandaki otel binası ile Kapalı Spor Salonu eşzamanlı olarak yıkılırken, Bakan Kurum, şehirde Türkiye’nin en büyük dönüşüm projelerinden birini başlatacaklarını açıkladı.

100 YILA DAMGA VURACAK

Yıkım töreninde konuşan Bakan Kurum, Bursa’nın gelecek 100 yılına damga vuracak süreci başlattıklarını ifade ederek, “Üç ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi’nden Çekirge Teras Projesi’ne, yeni spor kompleksinden sıcaksu termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize başlıyoruz” diye konuştu.

TARİHİ HANLAR

Bursa’da başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi: “Bursa’mızda geçmişi milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan; 430 bin metrekarelik Hanlar Bölgesi’nin bir bölümü UNESCO dünya tarihi miras listesinde. Hanlar Bölgesi, Tophane’den başlayarak, Ulu Cami’yi, Kozahan’ı, Pirinç Han’ı içine alarak Kayhan Çarsına kadar, 252 tarihi yapının yer aldığı bir bölge. İşte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, bu Hanlar Bölgesi’nden başlatıyoruz. İlk etapta proje için Büyükşehir Belediyemize 50 milyon lira tahsis ettik. 12 bin 400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı’nda yer alan miadını doldurmuş 40 binayı, vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz. İşe İŞKUR, Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla başlıyoruz. Ardından hızlıca Pirinç Han, Bakırcılar Çarşısı, Kapan Han, Eski İpek Hanı’nı ihya edeceğiz. Ulu Cami’nin çevresini daha da güzelleştirecek, 12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa’mıza kazandıracağız. 32 yıldır metruk bir vaziyette duran, Osmangazi Çelik Palas Oteli’nin arkasındaki köhne yapıları yıkıyoruz. Burada Bursa’nın en vizyoner projelerinden olacak ‘Çekirge Teras Projesi’ni hayata geçiriyoruz.”

5 RİSKLİ ALAN

Bursa’da Kestel, Osmangazi ve Yıldırım’da 540 hektar büyüklüğünde beş riskli alanda çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, “Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik’te 865 hektar büyüklüğünde beş rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. İstanbul Esenler’deki 60 bin, Elazığ ve Malatya’daki 24 bin 500 konutluk dönüşüm projelerimizden sonra, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa’da başlatacağız. Yakın zamanda detaylarını açıklayacağımız bu vizyon projemiz de Bursa için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

4.3 MİLYARLIK PROJE TAMAMLANDI

Bursa’da 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projenin sürdüğünü anlatan Bakan Kurum, “İlaveten, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında, Bursa’da 3.771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. 2003’ten bugüne içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi gibi sektörlerde; tam 4.3 milyar lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1.5 milyar liralık dokuz projemiz de, Bursa’nın tüm ilçelerinde devam ediyor” dedi.

5 MİLLET BAHÇESİ

Bursa’da 680 bin metrekarelik alanda beş millet bahçesi projesinin devam ettiğini belirten Kurum, “Atatürk Stadyumu’nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını haziran ayında gerçekleştirdik. Bu bahçemizin hemen yanında yer alan 50 yaşındaki kapalı spor salonunun da yıkımını başlatıyoruz. Burada modern bir spor kompleksini yaparak, millet bahçemizin büyüklüğünü 42 bin metrakareden 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü hep birlikte sağladık. Şimdi de ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere beş yılda 1.5 milyon konutu dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşmalarının ardından şehrin üç farklı alanındaki yıkımın startını verdi.