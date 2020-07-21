MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUBS'in karı geriledi
GeriEkonomi UBS'in karı geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 21.07.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

UBS'in karı geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UBS'in karı geriledi
Abone Olgoogle-news

İsviçre bankası UBS'in ikinci çeyrek net kârı yüzde 11 oranında düştü.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan İsviçre bankası UBS'in net kârı ikinci çeyrekte %11 düşüşle 1.2 milyar dolar oldu. Bankanın artan menkul kıymet işlem gelirleri koronavirüs salgınında gerileyen bireysel ve kurumsal bankacılık gelirlerini dengelemeye yetmedi.

CEO Sergio Ermotti, "Zorlu bir ortamla karşı karşıya kalmaya devam ederken, değişim hızımızı artırıyor ve adapte ediyoruz, stratejik önceliklerimize odaklanmış şekilde, müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz ekonomileri destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar bankanın 973 milyon dolar kâr etmesini bekliyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle