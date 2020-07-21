UBS'in karı geriledi

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan İsviçre bankası UBS'in net kârı ikinci çeyrekte %11 düşüşle 1.2 milyar dolar oldu. Bankanın artan menkul kıymet işlem gelirleri koronavirüs salgınında gerileyen bireysel ve kurumsal bankacılık gelirlerini dengelemeye yetmedi.



CEO Sergio Ermotti, "Zorlu bir ortamla karşı karşıya kalmaya devam ederken, değişim hızımızı artırıyor ve adapte ediyoruz, stratejik önceliklerimize odaklanmış şekilde, müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz ekonomileri destekliyoruz" açıklamasında bulundu.



Uzmanlar bankanın 973 milyon dolar kâr etmesini bekliyordu.