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Ekonomi
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Uber'de flaş gelişme! Uygulama yeniden kullanıma açıldı

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Uber'de flaş gelişme! Uygulama yeniden kullanıma açıldı
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Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli bugün itibarıyla kaldırıldı.

Uber Türkiye twitter hesabından yapılan açıklamada,"Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

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