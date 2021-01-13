Uber'de flaş gelişme! Uygulama yeniden kullanıma açıldı

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli bugün itibarıyla kaldırıldı.



Uber Türkiye twitter hesabından yapılan açıklamada,"Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.





Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden — Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021