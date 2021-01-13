Uber'de flaş gelişme! Uygulama yeniden kullanıma açıldı
Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!
Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli bugün itibarıyla kaldırıldı.
Uber Türkiye twitter hesabından yapılan açıklamada,"Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.
Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden— Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle