MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriUber Ankara'da da hizmet vermeye başladı
GeriEkonomi Uber Ankara'da da hizmet vermeye başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Uber Ankara'da da hizmet vermeye başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uber Ankara'da da hizmet vermeye başladı

Uber, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı.

Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, Ankaralıların bugünden itibaren Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabileceği bildirildi.

Uber'in, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014'ten beri popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilen uygulamanın İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan boyunca Ankara'da yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadarlık tutarının hediye olacağı bilgisi verildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi