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Twitter'dan yeni özellik! Bitcoin ile bahşiş kutusu...

#Twitter#Bitcoin#Ödeme
Twitterdan yeni özellik Bitcoin ile bahşiş kutusu...

Sosyal medya platformu Twitter, bahşiş ödeme özelliğini resmen hayata geçirdi. Bundan sonraki süreçte ödemeler için Bitcoin kullanılabilecek.

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Hurriyet.com.tr - Milyarlarca kullanıcısı bulunan Twitter, iOS işletim sistemi kullananlara dijital ödeme altyapısını açtı. Böylece Twitter, Bitcoin ile bahşiş ödemelerini almaya başladı.

Şu anki aşamada sadece Bitcoin kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda daha farklı kripto para birimlerinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

ÇOK AZ KULLANICIYA AÇILDI

Bitcoin ile bahşiş ödeme özelliği şu anda test amaçlı olarak çok az sayıda kullanıcının hizmetine sunuldu.

NFT'LERİ DE SİSTEME EKLEYECEK

Twitter, NFT tanımlama sistemlerini de altyapıya eklemek için çalışmalar yaptığını duyurdu. 

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#Twitter#Bitcoin#Ödeme