Twitter’dan izinsiz paylaşımlara engel

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Söz konusu paylaşımları özel bilgi politikası kapsamına alan platform, kullanıcıların kendilerine ait fotoğraf ve videoların başkalarınca izinsiz paylaşılması durumunda, bu görüntüleri kaldırılmasını talep etmesine imkan tanıyacak. Bu yasağı medya içeriklerini de kapsayacak şekilde genişleten Twitter, böylelikle taciz veya mahremiyet ihlallerini önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu düzenlemenin, ‘kamu yararına paylaşılan veya kamu söylemine değer katan’ paylaşımları istisna olarak ele alacağı bildiriliyor.

HERKESİ ETKİLEYEBİLİR

Twitter Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, “Fotoğraf ve video gibi kişisel medya içerikleri bir kişinin bireysel mahremiyetini ihlal edebilir ve duygusal ya da fiziksel zarara neden olabilir. Özel medya içeriklerinin kötüye kullanımı herkesi etkileyebilir, fakat kadınlar, aktivistler, muhalifler ve azınlık toplulukları mensuplarını çok daha fazla etkileyecektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, “Hesap sahiplerinin şiddet içeren bir eylem sonrasında ya da kamu yararı nedeniyle haber değeri taşıyan bir olayın parçası olmak gibi bir kriz durumundaki birine yardım etmek amacıyla kişilerin fotoğraflarını ya da videolarını paylaşabildiği durumlar olduğunun farkındayız. Ve bu durumlar bir kişinin bireysel güvenlik risklerinden daha ağır basabilir” ifadeleri de yer aldı.