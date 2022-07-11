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Twitter hissesinde dev satış! Elon Musk etkisi görülmeye başladı

#Elon Musk#Twitter#Hisse
Twitter hissesinde dev satış Elon Musk etkisi görülmeye başladı

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçmesiyle birlikte hissede oluşan beklenti sona erdi. Musk'ın vazgeçmesi nedeniyle hisse açılış öncesinde yüzde 8 civarında düşüş yaşadı.

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Twitter'da büyük düşüşler görülmeye başladı. Milyarlarca üyesi olan Twitter'ı satın almaktan vazgeçen dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, hissede deprem meydana getirdi.

Beklentiler eşliğinde yükseliş yaşayan Twitter hisseleri Elon Musk'ın satın almadan vazgeçmesiyle tepetaklak oldu. 

44 milyar dolarlık satın almayı fesheden Elon Musk nedeniyle Twitter hisselerinde kayıp yüzde 8'e yaklaştı. 

Açılış öncesi işlemlerde hisse 2.2 milyar dolar kayıp yaşadı.

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HİSSE BAŞINA 54.2 DOLAR TEKLİF VERMİŞTİ

Milyarder Elon Musk, Twitter hisseleri için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Taraflar anlaşma sağlamıştı fakat Elon Musk ani bir kararla satın alma anlaşmasını feshetti.

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#Elon Musk#Twitter#Hisse

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