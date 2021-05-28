TV'de konuştu, ceza yedi! Arda Ödemiş'i SPK yakaladı

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören ARD Bilişim'in patronu Arda Ödemiş'in TV programlarında yaptığı açıklamalar başına dert açtı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapmadan önce şirkete ilişkin önemli bilgileri televizyon ve Youtube aracılığıyla paylaşana Arda Ödemiş'i Sermaye Piyasası Kurulu yakaladı.

Tüm açıklamaları birer birer tespit eden SPK, ARD Grup Bilişim'e toplamda 2.6 milyon lira ceza uyguladı.

SPK, sırasıyla;

* Followino - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesi’nin (Followino Projesi) geliştirilmesine ilişkin en az 3 ay 10 gün gecikmeli şekilde 10.06.2020 tarihinde özel durum açıklaması yapılmış olması

* Followino Projesi’ne ilişkin içsel bilgilere 20.04.2020 tarihinden itibaren www.followino.net adresindeki internet sitesinde yer verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Followino Projesi’ne ilişkin içsel bilgilere YouTube adlı internet sitesi üzerinden 27.04.2020 tarihinde yayınlanan vidyoda yer verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Followino Projesi’ne ilişkin içsel bilgilere YouTube adlı internet sitesi üzerinden 28.04.2020 tarihinde yayınlanan vidyoda yer verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Followino Projesi’ne ilişkin Şirket yönetim kurulu başkanı Arda ÖDEMİŞ tarafından 06.05.2020 tarihinde TV’de bilgi verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Followino Projesi’ne ilişkin içsel bilgilere YouTube adlı internet sitesi üzerinden 24.05.2020 tarihinde yayınlanan vidyoda yer verilmesine rağmen bu

tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Şirket yönetim kurulu başkanı Arda ÖDEMİŞ tarafından 06.05.2020 tarihinde TV’de Şirket’in Vodafone ile olan iş ilişkisine ilişkin bilgi verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Şirket yönetim kurulu başkanı Arda ÖDEMİŞ tarafından 06.05.2020 tarihinde TV’de Şirket’in Koç Sistem ile olan iş ilişkisine ilişkin bilgi verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

*Şirket yönetim kurulu başkanı Arda ÖDEMİŞ tarafından 06.05.2020 tarihinde TV’de Şirket’in COVID-19 Salgını Sürecinde Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonla İlgili Amerikan İş Ortağı ile Proje Sürdürülmesi Hakkında bilgi verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Şirket yönetim kurulu başkanı Arda ÖDEMİŞ tarafından 06.05.2020 tarihinde TV’de Şirket’in Bahreyn’de yeni projeler aldığı ve devlet kurumları ile yürüttüğü işlere ilişkin olarak bilgi verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Şirket yönetim kurulu başkanı Arda ÖDEMİŞ tarafından 06.05.2020 tarihinde TV’de Şirket’in farklı ülkelerdeki iş ortaklıklarına ilişkin olarak bilgi verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Şirket yönetim kurulu başkanı Arda ÖDEMİŞ tarafından 06.05.2020 tarihinde TV’de kar dağıtımı yapılacağının bilgisinin verilmesine rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

* Arda ÖDEMİŞ tarafından 06.05.2020 tarihinde TV’de geleceğe yönelik değerlendirme teşkil eden açıklamalar yapılmasına rağmen bu tarih öncesinde veya en geç bu tarihte KAP’ta açıklama yapılmamış olması.

HİSSEDE BAŞ DÖNDÜREN YÜKSELİŞ

ARD Bilişim hissesi 11 Şubat 2020 tarihinde halka arz olduktan sonra hızlı yükseliş grafiği sergiledi. 9.97 lira seviyesinden ilk işleme başlayan hisse 19 Şubat 2021 tarihinde 65 liraya kadar yükseldi. Yaklaşık bir yılda yüzde 552 oranında değer kazanmış oldu. Son işlem gününü ise 50.9 liradan tamamladı.

ARDA ÖDEMİŞ KİMDİR?

1979 yılında Ankara’da doğan Arda ÖDEMİŞ 2004 Yılında Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programında mezun olmuş ve 2009 yılında Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde Üst Düzey Yöneticiler için Executive MBA yüksek lisans programına katılmıştır.2005-2008 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Dairesinde iş analisti, yazılım mühendisi ve proje yöneticiliği, 2006 yılında I-3S Bilgisayar Yazılım Limited

Şirketi’nde Genel Müdür, 2015 yılında Türk Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nde ve Ard Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Limited Şirketi’nde (Şirket’in unvan değişikliği öncesi unvanı) Genel Müdür olarak görev almıştır.ARDTECH WILL firmasında kurucu ortak olup kurulduğu 26.12.2018 tarihinden itibaren CEO olarak görev yapmaktadır. Halen Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş., Ard Grup Holding A.Ş., Ard Grup Savunma A.Ş., Ard Grup Enerji A.Ş., Ard Grup Sağlık A.Ş., Ard Grup Gayrimenkul A.Ş. ve Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

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