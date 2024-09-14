Tütünde enflasyonla mücadele adımı

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Sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı indirilirken, maktu vergi artırıldı. Böylece maliyetlerin fiyata katlanarak yansımasına sebep olan mali çarpan düşürülmüş oldu.

ÇARPAN ETKİSİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Sigara üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) nispi oran, asgari maktu ve maktu vergi olmak üzere üçlü bir sistem uygulanıyor. Asgari maktu paketteki bir sigara dalından alınan vergiyi içeriyor. Yüksek fiyatlı sigaraların vergilendirilmesini belirlenen nispi oran sağlıyor. Maktu vergi ise paket başına alınıyor. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile nispi ÖTV oranı yüzde 57’den yüzde 53.5’e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5.7424 liradan 7.8 liraya çıkarıldı. Sektör kaynakları bu adımın enflasyonla mücadele için atıldığını belirterek, değişen vergi yapısı ile fiyata bağlı unsurun azaltıldığını kaydettiler. Bu adımla maliyetlerin fiyata yansıtma oranının düşürüldüğü kaydedildi. Çarpan etkisi 5.2’den 4.4’e geriledi. Yani, artık 1 liralık maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 5.2 lira yerine 4.4 lira yerine olarak yansıyacak. Bu da daha az fiyat artışı değişikliğini getirecek.