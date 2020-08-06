Tutuklanan CEO’ya asırlık hapis cezası talebi

FKadıköy Fikirtepe’de, ödemesini yaptıkları halde evlerine kavuşamayan bini aşkın aile sorunun çözülmesini beklerken, 2 yıl önce başlatılan savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Ekmek Teknesi gibi kült dizilerin yapımcısı Raci Şaşmaz'ın şikâyeti sonrası açıldı. 206 sayfalık iddianamede şüpheliler arasında, örgüt lideri olmakla suçlanan Pana Yapı’nın eski CEO’su Ufuk’un yanı sıra kardeşi Yasin Oğuz Ufuk (42) da yer aldı.

‘ŞİRKETİN İÇİN BOŞALTTILAR’

Savcı Bekir Kanyılmaz’ın imzasını taşıyan iddianamede, şüpheliler bir dizi hileli işlemle şirketini içini boşaltmakla suçlanıyor. İddianameye göre, şüpheliler daire satışlarında elden aldıkları paraları muhasebeye iletmedi. Yine iddianameye göre, Kürşat Coşkun Ufuk, kendisi ve ailesi için aldığı daire ve arsaların ödemesini yapmadı. İddianamede, bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı öne sürüldü. İddianamede, eski CEO Ufuk’un, kardeşini pazarlama biriminin başına getirerek para akışının kontrolünü sağladığı öne sürüldü.

‘400 MİLYON KAÇIRDI’

Suçlanan isimler ise verdikleri ifadede, haklarındaki suçlamaları ret etti. Kürşat Coşkun Ufuk, elden aldığı tüm paraları ilgili birimlere aktardığını ifade etti. Tutuklu bulunan şirketin satış müdürü Burcu Gülhan (33) ise ifadesinde “Raci Şaşmaz, şirketin tüm kıymetli mallarını şirket dışına çıkartarak şirketi is yapamaz hale getirdi” derken, bir diğer tutuklu Yasin Oğuz Ufuk ise “Raci Şaşmaz ve ekibi, şirketin nakit senet gibi kıymetli evrakları ile ipoteksiz bulunan gayri menkulleri ile birlikte yaklaşık 350-400 milyon TL değerindeki envanterini şirketten kaçırdı. Bu nedenle mağduriyetler oluştu” dedi.

ESKİ VEKİL DE MAĞDUR

Dava dosyasında, 235 kişi de mağdur olarak yer aldı. Pana Yapı’nın sahibi Raci Şaşmaz’ın yanı sıra, CHP eski milletvekili İhsan Özkes, Ürdünlü basketbolcu Ahmet Düverioğlu, dizi oyuncusu H. İpek Tenolcay da mağdurlar arasında yer aldı. Çok sayıda, doktor, öğretim üyesi ve şirket yöneticisinin mağdur olarak yer aldığı dosyada, milyonluk daireler için ödeme yapılmasına karşın, kimsenin dairesini alamadığı kaydedildi.



ESKİ CEO’YA İKİ AĞIR SUÇLAMA



Geçen 20 Temmuz’da haklarında dava açılan 13 kişiye yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklanan eski CEO Kürşat Coşkun Ufuk’un, ‘dolandırıcılık’ ve ‘örgüt kurma’ suçlarından 32 yıldan 106 yıla kadar hapsi isteniyor. Ufuk’un tutuklu kardeşi Yasin Oğuz Ufuk’un 30 yıla kadar hapsi istenirken, bir diğer tutuklu Burcu Gülhan’ın 39 yıldan 130 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan, Raci Şaşmaz’ın da sanıkları arasında yer aldığı diğer bir davaya ilişkin yargılama ise sürüyor.

MAĞDURLAR ORTADA KALDI



Şimdilerde, eski yöneticilerinin tutuklandığı Pana Yapı, Fikirtepe’de en çok mağduriyetin yaşandığı şirket olarak kayıtlara geçti. Bölgede, “Brooklyn” adı ile üç proje geliştiren şirket, anılan projelerden bir tanesini tamamlayabildi. Diğer iki projede yarım kalırken, mağdurlar bölgede kurdukları çadırla seslerini duyurmaya çalışmıştı. Hürriyet, yaşanan sorunları “Mağdurlar Vadisi” haberi ile gündeme getirmişti.