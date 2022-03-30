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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu

#TÜSİAD#Başkan#Orhan Turan
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu bugün İstanbulda gerçekleştirildi. Toplantının açılışı konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapıldı. TÜSİAD’ta yeni başkanı Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanlığı görevini yürüten Orhan Turan oldu.

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2018 yılında göreve gelen ve geçen yıl ikinci kez başkanlığa seçilen Orhan Turan’ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi nedeniyle görevini bırakmasının ardından aylık olağan toplantıda bir araya gelen TÜRKONFED Yönetim Kurulu da, başkanlık görevine oy birliğiyle Süleyman Sönmez’i seçti. Genel kurulda son kez başkan olarak konuşan Simone Kaslowski, ulusal ve küresel birçok konuya değindi. Küresel çapta yaşanan gelişmelerin dinamikleri değiştireceğini aktaran Kaslowski, “Kaygımız; Türkiyenin bu dönüşüm anına ve dünya ekonomisinde gördüğümüz enflasyon artışına, tedarik zincirlerinin yeniden kurgulanmasına ve iklim değişikliğine karşı geliştirilen yeşil dönüşüm taleplerine hazırlıksız yakalanması” diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan da, “Enflasyondaki yükseliş her yerde endişelere yol açıyor. FED Başkanı ekonomide fiyat istikrarına dönülmesi konusundaki ihtiyaca dikkat çekti ve bu amaçla ellerindeki araçları kullanacaklarını belirterek faiz artışlarını başlattı. Ülkemiz son krize ekonomisinin pek de güçlü olduğu bir ortamda yakalanmadı” dedi. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özilhan, Türkiye’nin Ukrayna krizinde önemli çaba gösterdiğine dikkat çekti. Özilhan, “Türkiye, Ukrayna krizin başlangıcından beri krizin sonlanması için ciddi çaba harcıyor. Bu da Batı bloğu içinde Türkiye’ye dönük olarak son yıllarda gözlemlediğimiz tutumda değişimlere yol açıyor. Türkiye’nin oynadığı kilit rol Batı ile ilişkilerin daha yapıcı zeminde ilerlemesi için bir fırsat yaratıyor. Bu da Türkiyeye önemli fırsatlar açacaktır” diye konuştu.

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#TÜSİAD#Başkan#Orhan Turan

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