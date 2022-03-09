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TUSAŞ’tan heyecanlandıran MMU paylaşımı

#Milli Muharip Uçak#TUSAŞ#Temel Kotil
TUSAŞ’tan heyecanlandıran MMU paylaşımı

Türkiye’nin ilk savaş uçağı olacak olan Milli Muhraip Uçağa ilişkin TUSAŞ paylaşımda bulundu. Yeteneklerini gösteren kısa bir video ile tanıtılan Milli Muharip Uçak’a ilişkin kritik ipucu da verildi. Paylaşımda 18 Mart 2023 tarihi verildi.

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Türkiye’nin beşinci nesil jet muharip uçak projesi olan Milli Muharip Uçak gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’nin hava muharebesi alanındaki üstünlüğü elde etmesini sağlayacak olan uçak günümüzde kullanılan F16’ların yerini almış olacak. 2023 yılında motorunun ilk kez çalıştırılması beklenen uçağa ilişkin olarak TUSAŞ’tan heyecanlandıran açıklama yapıldı.

TUSAŞ sosyal medya platformu Twitter üzerinden “İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla!” paylaşımını yaptı. Paylaşımda “#MMU #18Mart2023” hashtagleri de kullanıldı.

 

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KOTİL AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın 18 Mart 2023 tarihinde motorunun çalıştırılacağını açıklamıştı. Kotil ayrıca 18 Mart 2025 tarihinde de MMU’nun uçuşunu gerçekleştireceğini belirtmişti.

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2023’TE HANGARDAN ÇIKACAK

Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak, 2024 yılında kritik tasarım inceleme (CDR) faaliyetleri gerçekleştirilecek, 2025 yılı içerisinde Blok-0 denilen ilk uçağın üretimi tamamlanacak ve 2026 yılında ilk uçuş gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar, 3 adet prototipin üretilmesi hedefleniyor.

EŞSİZ KABİLİYETLERİ VAR

MMU’nun özellikleri incelendiğinde dünyada eşine az rastlanır kabiliyetleri olduğu ön plana çıkıyor. MMU, Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süperseyir kabiliyeti, uzun harekat yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri, yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyetine sahip olacak.

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21 METRE UZUNLUĞUNDA, 2205 KM HIZA ÇIKIYOR

MMU’nun fiziksel özellikleri incelendiğinde 21 metre uzunluk, 6 metre yükseklik, 14 metre kanat açıklığı, 2 adet General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan motor, 2205 kilometre hız, 50 bin feet servis tabanı (yaklaşık 17 bin metre) ve 9g+ üzerindeki kuvvetlere dayanıklılığı ön plana çıkıyor.

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