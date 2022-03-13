TUSAŞ'ın ANKA İnsansız Hava Aracı kitaplaştırıldı

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TUSAŞ tarafından üretilen ve Türkiye’nin ilk İnsansız Hava Aracı projesi olan ANKA ürün ailesinin hikayesini konu alan “Sınırları Aşmak” isimli kitabı yayın dünyasına kazandırdı. ANKA’nın tasarımından geliştirilmesine ve kuvvetlerin envanterlerine teslim edilmesine kadar geçen süreçlerin özetlendiği kitapta kilometre taşı niteliğindeki gelişmeler bulunuyor.

Sınırları aşmaktan korkmayan, cesur gençlere ilham kaynağı niteliğinde olan kitapta TUSAŞ'ın ürettiği Gözcü, Şimşek, Turna, Aksungur gibi hava araçları hakkında bilgiler yer alırken, yeryüzünden gökyüzüne uzanan başarıları anlatılıyor.

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"KARARLILIKLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

ANKA’nın doğuşu için verilen karardan Tunus’a yolculuğuna kadar olan tüm serüvenini bulabileceğiniz “Sınırları Aşmak” kitabına atıfta bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Geliştirdiğimiz hava araçlarımızın başarı hikayelerini konu alan yayınlarımıza bir yenisini daha ekledik. ANKA’nın başarı hikayesini konu alan 'Sınırları Aşmak' kitabımız Türkiye’nin, azim ve inançla çalışan mühendislerimizin emeklerine, hüzünlerine, sevinçlerine ve en çok da ülkelerine duydukları büyük sevgiyi anlatıyor. Hava araçlarımızla başarılarla dolu nice hikayeyi gökyüzüne yazmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii Yayınları’ndan çıkan kitap TUSAŞ Shop’un yanı sıra tüm kitapçılarda yerini aldı.