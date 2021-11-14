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TUSAŞ'ın acı kaybı... Serdar Demir vefat etti

#TUSAŞ#Serdar Demir#Trafik Kazası
TUSAŞın acı kaybı... Serdar Demir vefat etti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da katıldığı bir fuar sonrası Ankara'ya dönen Demir, Kızılcıhamam mevkisinde otomobili ile tıra arkadan çarptı.

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Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEMEL KOTİL DE PAYLAŞTI

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Serdar Demir'in vefatına ilişkin mesaj yayımladı.

 

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#TUSAŞ#Serdar Demir#Trafik Kazası

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