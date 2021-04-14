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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

TUSAŞ yeni nesil A320 ailesi için teslimata başladı

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TUSAŞ yeni nesil A320 ailesi için teslimata başladı

A320 ailesinin uzun uçuşlar için tasarlanan A321XLR modelinin ilk "Section-18" panelleri teslim edildi. TUSAŞ'ın tek kaynak olarak ürettiği ve uçağın arka çıkış kapısının bulunduğu kısmı ifade eden "Section-18" panel setinde toplam 1200 detay parça yer alıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Airbus tarafından geliştirilen yeni nesil yolcu uçağı A320 ailesinin uzun uçuşlar için tasarlanan A321XLR modelinin ilk "Section-18" panellerinin modifikasyonunu ve üretimini tamamlayıp, sevkiyatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hava yapısalları alanında yarım asra yakın tecrübesi bulunan TUSAŞ, edindiği tecrübe ve yetkin iş gücü ile havacılık ekosisteminin önemli bir paydaşı olarak yeni nesil hava araçlarının da kritik panellerinin tasarımından üretimine tüm aşamalarında yer almaya devam ediyor.
TUSAŞ, ilk kez 1995 yılında başladığı ve bugüne kadar 5 bin uçaklık setin üzerinde üretimini tamamlayıp teslimatını gerçekleştirdiği "Section-18" panellerini daha da geliştirdi. Çok daha uzun uçuşlara imkan tanıyan A321XLR uçakları için TUSAŞ tarafından yeniden yapısal güçlendirme yapılan modifikasyonlu "Section-18" panellerinde ilk setin sevkiyatı tamamlandı.

TUSAŞ'ın tek kaynak olarak ürettiği ve uçağın arka çıkış kapısının bulunduğu kısmı ifade eden Section-18, sağ-sol ve alt-üst olmak üzere 4 ana panelden oluşuyor. Bir set panelde toplam 1200 detay parça yer alıyor.

Şirket, ilk etapta 5 uçaklık setin üretimini tamamlayıp, sevkiyatını gerçekleştirecek.

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