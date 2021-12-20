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TURYOL bazı seferlerini durdurdu

#Turyol#Deniz Ulaşımı #Maliyet
TURYOL bazı seferlerini durdurdu

İstanbul’da deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, artan maliyetler nedeniyle bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket, İstanbul kalkışlı Çınarcık- Esenköy ve Kadıköy (Metro İskele)- Karaköy/Eminönü seferlerini durdurma kararı aldı.

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Şirketten yapılan açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir” denildi.

TURYOL açıklamasının devamında “Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve Kadıköy (Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

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#Turyol#Deniz Ulaşımı #Maliyet

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