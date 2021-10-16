TURYAP markası icradan satıldı

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 300 kadar bayisi bulunan TURYAP’ın icraya konu olmasının gerisinde, yüklü miktardaki bir borç-alacak sorunu yer aldı. İstanbul 25. İcra Müdürlüğü’ndeki dosyaya göre, Çevtaş AŞ, Ankara’daki bir gayrimenkul projesi nedeniyle TURYAP’tan alacaklı duruma geldi.

SENETLER ÖDENMEDİ

Yürütülen görüşmeler sonrası borcun ödenmesi konusunda taraflar el sıkıştı. Turyap Yapı Sanayi Ve Tic. AŞ’nin borçlu olarak göründüğü 9 senede, şirket sahibi Azmi Zeki Sarıbay da kefil oldu. Ancak senetler ödenmedi. Bu kez, Çevtaş avukatları TURYAP markasına da haciz koydu. TURYAP markasının icradan satışı için başvuruda bulunuldu. TURYAP tarafı takibe itiraz etse de Çevtaş’ın 19 milyon lira alacaklı olduğu kesinleşti.

YARI FİYATINA

Beş yıl kadar sonra süreç kesinleşti. İcra müdürlüğü, markanın satışı için 15 Ekim’e gün belirledi. Marka için 35 milyon liralık bedel biçildi. Belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden icradan satış ihalesi dün düzenlendi. İhaleye teklif veren olmadı. İhaleye, üçüncü bir taraf teklif vermeyince, alacaklı konumdaki Çevtaş talip oldu. Yapılan açık artırım sonrası TURYAP markası 17 milyon 550 bin TL bedelle Çevtaş Çevre Teknolojisi Ticaret AŞ’nin oldu.

‘BAŞKASI KULLANAMAZ’

Haberin Devamı

İHALEYE ilişkin konuşan Çevtaş AŞ’nin avukatı Ahmet Bütüner, önlerindeki sürece ilişkin “Yapılan ihaleye itiraz edilmezse 10 gün içinde kesinleşir. Olur da ihalenin feshi davası açılırsa, nihai kararı ilgili icra hukuk mahkemesi verecek. İhalenin kesinleşmesi ile birlikte marka artık müvekkile ait olmuş olacak. Bir başkası bu markayı kullanamaz. Türkiye genelindeki tüm bayiler de müvekkil ile sözleşme yapacak” diye konuştu. Görüşünü almak üzere aradığımız TURYAP avukatından ise dönüş olmadı.