TURYAP markası icradan satılacak

İcradan satışa konu varlıklar arasında bu kez ünlü bir ticari marka yer aldı. 40 yıla yakın bir süredir kullanımda olan TURYAP markasının icradan satışının gerisinde ise yüklü miktardaki bir borç-alacak ilişkisi yer aldı. İstanbul 25. İcra Müdürlüğü’nde bulunan dosyalara göre, Çevtaş Çevre Teknolojisi Tic. AŞ, Ankara’daki bir gayrimenkul projesi nedeni ile TURYAP’tan alacaklı konuma geldi.

SENETLER İCRAYA KONULDU

Taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonrası borcun ödenmesine ilişkin mutabakata varıldı. Turyap Yapı Sanayi Ve Ticaret AŞ’nin borçlu olarak göründüğü 9 senede, şirketin sahibi Azmi Zeki Sarıbay da kefil olarak imza attı. Ancak, düzenleme ve ödeme tarihi 2016 yılı olan senetler ödenmedi. Alacaklı Çevtaş Çevre AŞ avukatları, söz konusu senetleri takibe koydu. TURYAP markasına da haciz işlemi uygulandı. İstanbul 25. İcra Müdürlüğü’nde üç ayrı takip talebi açıldı.. Borçlu taraf takibe itiraz etti. İtiraz üzerine dosya İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesine gitti. Mahkeme, yapılan itirazı reddetti.

İHALE 12 MART’TA

Ret kararı sonrası, haczedilen TURYAP markasının icradan satışı için gün alındı. İcra müdürlüğü, ünlü markanın icradan satışı için 12 Mart’a gün verdi. 35 milyon lira değer biçilen markanın, ilk ihalede alıcı bulmaması halinde ikinci satış ihalesi 2 Nisan günü yapılacak. Öte yandan TURYAP tarafı, satışın iptali için 10 Şubat günü yeni bir dava açmıştı. Ancak, 25. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen bu davada da mahkeme 19 Şubat’ta ret kararı verdi. Böylece, belirlenen satış ihalesinin önünde herhangi bir engel kalmamış oldu.

MARKAYI BAŞKASI KULLANAMAZ

Alacaklı konumdaki Çevtaş Çevre’nin avukatı Ahmet Bütüner, “Müvvekkilin toplam alacağı, işleyen faizle birlikte, 19 milyona yakın. Marka için belirlenen bedel ise 35 milyon lira. İhale, bu bedelin yüzde 50’si üzerinden başlayacak. TURYAP’ın bu ihalede satılması halinde, alan yeni taraf dışında başka hiç kimse bu markayı kullanamayacak” dedi. Konu ile ilgili görüştüğümüz TURYAP’ın avukatı Emel Gümüş ise “Bu, hukuka uygun bir satış değil. Gerekli hukuki girişimlerimiz sürüyor. 12 Mart’ta bu ihale olmayacak. TURYAP markasının, sahiplerinde kalmasını sağlamak için gerekli girişimleri yapıyoruz” dedi. Türkiye genelinde 300 kadar TURYAP bayisi bulunuyor.