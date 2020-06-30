Turuncu Çember güven verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği hijyen standardı uygulamasıyla, pandemi sonrası yeni döneme hazırlıklı başlıyor. İzmir’deki işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmak ve İzmir’in güvenli biçimde bu süreci atlatmasını sağlamak amacıyla kentteki işletmeler için başlattığı ‘Turuncu Çember’ uygulaması hızla yayılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in bu dönemde en güvenli lokasyonlardan biri olmasını hedeflediklerini ve amaçla kentteki işletmelere yönelik hijyen standartlarını belirlediklerini söyledi. Başkan Soyer, “Turuncu Çember sertifikalı işletmelerimizde herkes gönül rahatlığıyla yemek yiyebiliyor, konaklayabiliyor. Turuncu Çember, kentimizdeki sağlıklı, güvenilir ve mutlu alanları ifade ediyor. İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nca belirlenen kriterlere uyulup uyulmadığını çok sıkı bir şekilde denetliyoruz. ‘Önce hijyen’ diyen herkesi İzmir’deki Turuncu Çember’li işletmelere bekliyoruz” diye konuştu.

TANITIMA POZİTİF KATKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunu yürüttüğü İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nca belirlenen kriterlere uyan ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimleri başarıyla tamamlamış işletmelere ücretsiz olarak sertifika veriliyor. “Turuncu Çember ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün güvenilir gıdaya erişim için başlattığı Selluka ödülüne başvurmak için de bir ön koşul oluşturuyor. Turuncu Çember sertifikasıİzmir’in hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olarak öne çıkmasını hedefliyor. Bununla beraber Turuncu Çember, İzmir’in sağlıklı bir kent kalmasına katkı sunan işletmeleri ödüllendirmek ve bu işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in turizm sektörüne katkıda bulunma amacı da taşıyor.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU

Sertifikayı almak isteyen işletmeler İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da çevrimiçi başvurarak taleplerini iletiyor. Başvurunun sonucunda değerlendirmeden geçen işletmeler, hijyen kriterlerini sağladıkları takdirde Turuncu Çember sertifikasını almaya hak kazanıyor. Turuncu Çember başvuru formuna turuncucemberizmir.com adresinden ulaşılabiliyor.

İKİ KATEGORİDE VERİLİYOR

Turuncu Çember hijyen kriterleri yeme içme tesisleri ve konaklama tesisleri olarak iki kategoride veriliyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler ‘Turuncu Çember’ almaya hak kazanıyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde ekmeklerin ambalajlı olarak servis edilip edilmediği, suların ağzı kapalı şişelerde sunulup sunulmadığı, klima filtrelerinin yetkili şirket tarafından düzenli olarak temizlenip temizlenmediği gibi 52 kriter bulunuyor. Konaklama tesisleri kategorisinde ise otelde eldiven, maske, dezenfektan gibi koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı, otele girişte misafirlerin vücut ısısının ölçülüp ölçülmediği gibi 101 kriter yer alıyor.

KATILIM GİDEREK ARTIYOR

’Turuncu Çember’ uygulaması İzmir’deki işletmeler arasında hızla yaygınlaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki işletmeleri teşvik etmek amacıyla değerlendirmelere öncelikle Büyükşehir’in iştiraki Grand Plaza’ya ait Yasemin Kafe ve Asansör Restoran’dan başladı. İzmir’deki turizm paydaşlarınca benimsenen Turuncu Çember sertifikası daha sonra Swissotel Büyük Efes, İzmir Ticaret Odası Restoranı Teras 1885, Boğaziçi Restoran, Happy Moon’s Optimum AVM, Teos Yazarlar Evi gibi işletmelerde de uygulanmaya başlandı. Değerlendirme Kurulu’nun denetimleri devam ederken, önümüzdeki haftalarda Turuncu Çember sertifikasının tüm şehre yayılması hedefleniyor.

TURİZM HİJYEN KURULU NEDİR?

İzmir Turizm Hijyen Kurulu normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin devam edebilmesi için belediyeye bağlı konaklama ve yeme-içme işletmelerinde uygulanacak hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemek amacıyla oluşturuldu. Kurul, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı eş güdümüyle faaliyetlerini sürdürüyor. İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun temsilcileri şu kurumlardan oluşuyor: İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), İzmir Rehberler Odası (İZRO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Bayraklı Belediyesi.