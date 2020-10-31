MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı
GeriEkonomi TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:11 | Son Güncelleme:

TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı
Abone Olgoogle-news

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya "Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşabilmek temennisiyle, TÜRSAB olarak bütün paydaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), merkez üssü İzmir Seferihisar olan depremin ardından bölgede yaraları sarmak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın koordinasyonunda, turizm paydaşlarının el ele vereceği bir destek kampanyası başlattı.

TÜRSAB açıklamasında, kampanyanın, yaşanan üzücü afet sebebiyle evlerini kaybeden vatandaşların konaklayabilmesi adına hizmet verecek olan bir destek hareketi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşabilmek temennisiyle, TÜRSAB olarak bütün paydaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle