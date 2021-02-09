TÜRSAB Seyahat için iflas kararı

Hakkındaki yüzlerce icra takibi ile gündemde olan Türsab Seyahat Şirketi’ne yönelik geçen yıl kritik bir dava açıldı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran Arnas Mimarlık şirketi, Türsab Seyahat’ın iflasını istedi. Yargılama sonrası mahkeme kararını 10 gün kadar önce verdi. Verilen depo kararı da yerine getirilmeyince, mahkeme, şirketin iflasına kararı verdi. Kararla birlikte, şirketin tasfiyesi için dosya İflas Müdürlüğü’ne gönderildi. Tasfiye müdürlüğü, şirketin var olan mallarını satıp, alacaklıların ödemesinin yapılmasına sağlayacak.

GEÇMİŞ YÖNETİMİN BORCU

İflas kararına itiraz edeceklerini belirten TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever, konu ile ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Anılan şirket 2018’den bu yana, yani yeni yönetim göreve geldikten bu yana gayri faaldi. Dolayısı ile bu şirketin iflasına yönelik bir karar, hiçbir şekilde TÜRSAB’ın faaliyetlerini engelleyici bir durum teşkil etmez. Daha doğrusu, TÜRSAB gibi bir kurumda böyle bir şirketin varlığına gerek de yok esasında. Ancak geçmiş yönetim döneminde böyle bir tercihte bulunulmuş.”

MASAK RAPORU DOSYADA

Şirketin iflasına neden olan dosya dahil bir dizi alacak dosyasının, geçmiş dönemin borçlarından kaynaklandığını belirten Av. Ünsever “Sorumlular hakkında savcılıkça devam eden kapsamlı bir soruşturma da bulunuyor. Soruşturma dosyasına MASAK raporu da girdi. Raporda, usulsüz bir takım işlemlerin varlığına dair güçlü tespitler söz konusu. Ceza soruşturması yanı sıra, ilgili yöneticiler hakkında devam eden bir tazminat davası da var” diye konuştu. Bu arada, 1972’de temeli atılan TÜRSAB, Türkiye genelindeki 12 bin seyahat acentasının çatı kuruluşu konumunda.

TAHSİL EDEMEDİK

Türsab Seyahat’e yönelik yüzlerce icra takibi bulunuyor. Şirkete yönelik iki ayrı müvekkili adına icra takibi yapan Avukat Dursun Küçük, “Müvekkillerden birinin 100 bin dolar, diğerinin 1 milyon lira alacağı var. 100 bin dolarlık borç, eski başkan Başaran Ulusoy’ın talebi üzerine verilmiş. Biz de icra takibi yaptık. Ancak tahsil kabiliyeti düşük. Şirketin iflas ettiğini de sizden duymuş oldum” dedi.