TÜROFED Başkanı Dr. Erkan Yağcı’dan rakip ülke çıkışı... Rakip mısır değil İspanya

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TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Yağcı, turizm sektörünün geride bıraktığı yedi aylık dönemi, sektörün geleceğini ve atılması gereken adımları Hürriyet için değerlendirdi. Türkiye’nin 2023’ten bu yana turist sayısından çok gelir hedefi ile yola devam ettiğini vurgulayan Yağcı, fiyatların kademeli olarak artırıldığını ve turizm tarihinde ilk defa bu yıl İspanya’nın rakamlarına yaklaşıldığını söyledi. “Şimdi bu fiyat politikasını test edeceğimiz ve tatilciye kabul ettireceğimiz bir dönem başladı” diyen Yağcı, şöyle devam etti:

GELİRDE HEDEF İLK BEŞ

“Bu anlayışı kabul ettirme konusunda çok kritik adımlar attık. Başarılı da olduk. Ama bu süreçte Türkiye’de enflasyonist bir ortam oluştu. Elbette bu durum turizmi de etkiledi. Şu an sektörün yaşadığı sıkıntının temelinde düşük-sabit kur politikasına karşın maliyetlerin ciddi şekilde artması var.

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Türkiye bu yıl 60 milyon turist hedefliyor. Bu ne demek? Dünyadaki ilk beş ülkeden biri olacağız. Şu anda yedinciyiz. Biz bu hedefleri koyarken haksız eleştirilere de maruz kalıyoruz. Unutulmasın ki enflasyondan biz de etkileniyoruz.

Gelirde bu yıl hedefimiz 60 milyar dolar. Bu hedefe ulaştığımızda 90 milyar dolar potansiyelimiz oluşacak. Bunu yaparsak belki de Türkiye’nin cari açık sorunu çözeceğiz. Bu sektör 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 50 tane sektörü besliyor. Jeopolitik riskleri de unutmayalım. İspanya’da turizm yapmakla Türkiye’de turizm yapmak arasında çok büyük fark var. Bu coğrafyada bu rakamlara ulaşmak çok büyük bir başarı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

Rakibimiz artık Mısır, Tunus değil. Bizim rakibimiz İspanya. Türkiye’de şu an yaklaşık 21 bin tesis var. Her keseye uygun ürünümüz var. Türkiye, turizmde fiyat çeşitliliğini sunan en iyi ülke. Maliyetler daha fazla yükselirse kalite düşer algısına da katılmıyorum. Türk turizmcisi pandemide bile kalitesinden ödün vermedi ve tüm dünyaya örnek oldu, sistem dersi verdi.”

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YUNANİSTAN KIYASLAMASI İYİ YAPILMALI

Bu yaz yerli turistin ‘Yunanistan daha ucuz’ kıyaslamasıyla ilgili de konuşan Yağcı, “Destinasyonları karşılaştırırken elma ile armudu karıştırmamak gerekiyor. Son dönemde Türkiye ile Yunan adaları çok fazla kıyaslanıyor. Türkiye’deki hiçbir ürün adalarda yok. Oradaki otel fiyatları Türkiye’deki otel fiyatlardan daha pahalı çünkü aynı ürün değil. Mikonos’a, Santorini’ye gidin otel fiyatı Türkiye’deki otel fiyatından yüzde 50 daha pahalı. Asıl hata ise sokak restoranındaki fiyatları karşılaştırıp bu yorumları yapmak” diye konuştu.