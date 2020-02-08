TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler: Brexit sonrası turizmde süreç lehimize işleyecek

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz turistlerin tatil tercihlerinin ilk sırasında İspanya ve Yunanistan'ın yer aldığını söyledi. Bunun en büyük sebebinin vize serbestisi olduğunu belirten İşler, Brexit sürecinin ardından durumun değişeceğini dile getirdi. Turizmde ligler olduğunu anlatan İşler, "Birinci ligde İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler var. İkinci ligde ise Mısır, Tunus ve Güney Kıbrıs gibi ülkeler bulunuyor. Ülkemiz ise birinci lig ile ikinci lig arasında dolaşıyordu. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da çok önem verdiği turizmde 2023 stratejisinden dolayı Türkiye ciddi bir rakip olarak birinci lige dahil oldu. Hem şu andaki turizm kalitesiyle hem de stratejik planıyla." diye konuştu.

Türkiye'nin birinci ligde mücadelesinde elini güçlendiren önemli faktörlerden birinin de Brexit olduğuna dikkati çeken İşler, İngiliz turistlerin bundan sonra geleneksel pazarları olan İspanya ve Yunanistan'a vize ile gideceğini dile getirdi.

"İNGİLTERE PAZARINDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME OLACAK"

Türk turizminin kalitesiyle hem İspanya'dan hem de Yunanistan'dan önde olduğunu ifade eden İşler, İngiliz turistlerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerini ise şöyle sıraladı:

"Bir kere şunu söylemekte fayda var. İngiltere'nin AB'den ayrılış süreci Türk turizmine olumlu etkileri olacak. Türkiye, Yunanistan ve İspanya'dan daha iyi oda fiyatları veriyor. Çok ciddi bir gastronomi zenginliğimiz var. Özellikle Yunanistan'a göre daha genç tesislerimiz mevcut. Tüm bunları dikkate aldığımızda İngiltere pazarında çift haneli büyüme olacak. İngiliz turizm firmaları Yunanistan'daki yatırımlarını Türkiye'ye kaydıracak. Brexit sonrası İngiltere ortak anlaşmalara bağlı kalmayacağından nereden kar yapacaksa oraya kayacak. Brexit sonrası turizmde süreç lehimize işleyecek. Olağanüstü durumlar olmazsa bu sene rekor hedefleyen Türk turizminin başat pazarlarından biri İngiltere olacak. İngiltere pazarı da çift haneli büyüyecek."

İşler, Avrupalı tur operatörlerinin "terazide denge kursun" diye Türkiye'nin de oyuna girmesini sağlayacağını kaydetti. Thomas Cook'tan sonra oluşan boşluğu diğer turizm şirketlerinin doldurduğuna değinen İşler, "Bakanımız bu konuda tam zamanında ve yerinde yaptığı müdahalelerle durumu lehimize çevirdi." diye konuştu.