Turnuva sonrası Avrupalı turist tatile çıkacak... EURO 024 bitti turizm hareketlendi

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Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Antalya’ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik artışla 7.5 milyonu geçti. En çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya ilk sırayı alırken, Almanya ikinci, İngiltere üçüncü, Polonya dördüncü sırada kayıtlara geçti.

Yıl sonuna kadar 17 milyon turist hedefinin aşılması beklenen kentte, 18 milyon turist sayısıyla yeni bir rekora imza atılacağı öngörülüyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, hareketli geçen Kurban Bayramı tatili sonrası EURO 2024’ün de etkisiyle duraklama dönemi yaşadıklarını söyledi. Şampiyonanın kaynak pazarlardan biri olan Almanya’da yapıldığını hatırlatan Kavaloğlu, “O süreçte Almanya’dan ülkemize gelişlerde yavaşlama oldu. Şampiyona sonrası temmuzun ikinci haftası itibarıyla doluluklarımız yüzde 90’ın üzerine çıktı. Şu anda Antalya’da yüksek bir sezon yaşıyoruz. Avrupa pazarı tekrar canlandı” dedi.

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ANTALYA’DA 1 MİLYON GURBETÇİ TATİL YAPACAK

Kavaloğlu, Münih merkezli Avrupa’nın üçüncü büyük tur operatörü FTI’nın iflasının etkilerini en az hasarla atlattıklarına dikkati çekti. Rezervasyonu olan turistlerin başka operatörlerle görüşülerek Türkiye’ye gelmelerinin sağlandığını dile getiren Kavaloğlu, tatillerini tamamlayan konukların sorunsuz şekilde ülkelerine döndüklerini ifade etti.

Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin Türkiye’de tatil yapmalarının önemli olduğunu belirten Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Gurbetçilerimiz uzun süre kalıyorlar hem tatillerini yapıyorlar hem memleketlerini ziyaret ediyorlar. Bu durum turizme çok pozitif yansıyor. Hazirana kadar 600 bine yakın Avrupalı Türk Antalya’yı tercih etmişti. Bu artarak devam edecek. Avrupa’da yaşayan Türkler de EURO 2024’de mesai yaptılar. Şampiyona bittiği için artık rahatlıkla geliyorlar. Antalya’da bu yıl 1 milyon gurbetçinin tatil yapmasını bekliyoruz.”

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‘AVRUPA’DAN BÜYÜK POTANSİYEL BEKLİYORUZ’

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da Alman hükümetinin EURO 2024 dolayısıyla hastanelerden emniyete tüm kamu kurumlarında izinleri iptal ettiğinden Avrupa pazarının duraksadığını anlattı. Aynı zamanda bir otelin genel müdürü olan Yorulmaz, Alman iş dünyasının da şampiyona sürecinde tatili ertelediğine işaret ederek, “Almanlar çoğunlukta olmak üzere birçok Avrupalı tatillerini biraz ertelemiş oldu. Temmuzda daha hareketli bir Avrupa pazarı görüyoruz. Özellikle de eylül, ekim ve kasım aylarında Avrupa’dan büyük potansiyel bekliyoruz. Gurbetçilerin gelişleri sürüyor” ifadelerini kullandı.

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‘BODRUM’DA ABARTILI FİYATLAR VAR’

Saatçioğlu, Bodrum’daki fiyatların Antalya’ya göre daha yüksek olduğunu, asıl sorunun otel dışındaki restoranlarda uygulanan fahiş fiyatlardan kaynaklandığını söyledi. Burada otelci ile restoranları ayırmak gerektiğini dile getiren Saatçioğlu, “Otelcileri restorancılarla, kafecilerle, taksicilerle aynı kefeye koymak, bizi rahatsız ediyor. Yunan adalarından yemek paylaşılıyor ve Türkiye ile karşılaştırma yapılıyor. Bodrum’da gerçekten abartılı fiyat farkı var. Orada haklı ama bu durumun otelciyle alakası yok. Antalya’da otellerin her şey dahil için ödediği paraya bakılsın. Yanlış bir algı yaratılıyor” dedi.

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‘ANTALYA’DA OTELLER BOŞ DEĞİL’

‘YANLIŞ ALGI YARATILIYOR’

Turizmciler “Oteller boş kaldı” iddialarına da cevap verdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Yanlış bir algı yaratılıyor. ‘Yok oteller boş kaldı, yok otellerde misafirden daha fazla personel var.’ Böyle bir şey yok” dedi. Saatçioğlu, “Otellerin dolulukları geçen seneye göre biraz daha düşük gidiyor, yüzde 5- 8 oranında ama bunu sadece otellerin pahalı olmasına bağlamamak lazım. Türkiye’de ekonomik sıkıntı da var. İnsanların tabii ki tatile gitmek için iki defa düşünmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Saatçioğlu, “Alanya bölgesinde doluluklar geçen seneki gibi yüzde 85- 95 arasında. Bu ekonomik şartlara göre, gayet kabul edilebilecek düzeyde. Belek’te yüzde 90- 95 civarında. Lara- Kundu bölgesinde yüzde 85- 90, Kemer’de yüzde 75- 85 arasında. Bu bölgelerdeki otellerde iç turizm oranı da yüzde 15’i buluyor” dedi.

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ŞAMPİYONA BİTTİ REZERVASYON ARTTI

EURO 2024’ün otel doluluklarına etkisi olduğunu belirten Saatçioğlu, “15 Temmuz’a kadar rezervasyonlarda azalma vardı. Ama 15 Temmuz’dan itibaren artış yaşıyoruz. Özellikle yurtdışında yaşayan Türkler Antalya’ya gelmeye başladı. Otellere birçok yabancı plakalı araç gelmeye başladı şu anda” diye konuştu.