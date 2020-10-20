TÜRMOB’dan vergi yapılandırması açıklaması: ‘Zamanlaması en isabetli yapılandırma’

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nden (TÜRMOB) vergi yapılandırmasına destek geldi. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, bu çalışmanın tahsilat konusundaki başarısının, alacak kapsamının genişliği, vade süresinin uzunluğu, faiz oranındaki indirim miktarı gibi birçok unsurun ihtiyaçları karşılayacak şekilde kanuna eklenmesine bağlı olduğunu belirterek, “Vadeli borç yapılandırmalarında, diğer yapılandırma kanunlarından farklı olarak ilk taksit ödemesinin yapılandırma tarihinden 6 veya 12 ay sonra yapılmasına yönelik hazırlıkları son derece yerinde buluyor ve destekliyoruz” dedi.

ZAMANLAMASI İSABETLİ

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, 24 Mart tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle muhtasar ve KDV beyannamelerinin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki süresinin ertelendiğini hatırlatarak, ödemelerin ekim, kasım ve aralık aylarının son haftasında yapılabilmesine olanak sağlandığını ifade etti. Kartaloğlu, “Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle genel olarak mükellefler vergi ve sosyal güvenlik primi ödemeleri ile diğer mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmekte zorlanıyorlar. Bu anlamda içinde bulunduğumuz koşulları göz önüne aldığımızda yapılandırma çalışmalarının bir ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. Zamanlaması en isabetli olan yapılandırma çalışması budur diyebiliriz” diye konuştu.

Diğer yapılandırma kanunlarından farklı olarak ilk taksit ödemesinin yapılandırma tarihinden 6 veya 12 ay sonra yapılmasına yönelik hazırlıkları son derece yerinde bulduklarını kaydeden Kartaloğlu, şöyle devam etti:

İLK TAKSİT ÖDEMESİ 6 -12 AY SONRA

“Pandemi nedeniyle ertelenmiş olan borçların ekim, kasım ve aralık aylarında ödenmesi gerekiyor. Pandeminin tüm olumsuzluklarının henüz geçmediği bir ortamda ertelenmiş borçlar ile yapılandırma taksitlerinin aynı anda ödenmesini öngören bir düzenleme vatandaşlarımızı ciddi güçlükler içinde bırakacak ve bu durum kanunun başarısını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın idari para cezaları ve sivil toplum kuruluşlarına olan aidat borçları dahil olmak üzere kamuya olan tüm borçlarının istisnasız kapsama alınması, 7143 sayılı Kanunla getirilen ve peşin ödeme durumunda cazip indirimlere imkan veren düzenlemelerin varlığı gibi kolaylaştırıcı müesseseler bu çalışmada da dikkate alınmalıdır.”

UYUMLU MÜKELLEFE İNDİRİM OLSUN

Bu düzenlemelerin bir taraftan bozulan mali tabloların gerçek durumu yansıtacağını diğer taraftan kamunun ciddi miktarda gelir elde etmesine sebep olacağını vurgulayan Kartaloğlu, “Bu çalışmaların mükelleflerin ciro büyüklükleri göz önüne alınarak hakkaniyete uygun şekilde hazırlanması gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus” diye konuştu. İhtiyacı olan mükelleflere yönelik yapılandırma çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Kartaloğlu, “Vergisel yükümlülüklerini süresinde eksiksiz yerine getiren uyumlu mükelleflere yönelik, vergi ödemelerinde indirim, borçlarına düşük faiz uygulanması olumsuz etkilerin ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.