TÜRMOB Başkanı: Şubat beyannameleri ertelensin

Kartaloğlu, şubat ayı beyannamelerinin de ertelenmesini istediklerini bildirdi. Kartaloğlu, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nde de (GEKAP) erteleme talep ettiklerini kaydederek, “Aslında uzatma yetkisi yoktu ama beyanname dönemi 6 aylık belirlendi. Bir çözüm bulunur” dedi.

KAYIT ZORUNLULUĞU

Kartaloğlu, vergi ertelemelerine şubat ayının dahil edilmediğini hatırlatarak, “Şubat ayına ilişkin KDV, muhtasar, damga vergisi gibi vergilerin 26 Mart tarihine kadar verilmesi gerekiyor. Evde kalın çağrısı yapıldığı bugünlerde çalışanları ile birlikte 500 bin mali müşavire ‘evde oturmayın bize beyanname yapın’ deniyor. KDV ve muhtasar beyannamelerden yaklaşık 15 milyar lira geliyor. Bu beyannameleri mali müşavirler veriyor. Sorun beyanname vermek değil o her durumda verilir. Ancak belge kaydı yapılmadan beyanname verilemez. Bu kritik süreçte belge kaydı yapmak zorundayız. Belgeleri elliyoruz. Bir ay erteleme istiyoruz” dedi. Kartaloğlu, 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı geldiğini de hatırlatarak, “Yaklaşık 10 bin 65 yaş üzerinde mali müşavir var. Çalışanlarıyla beraber bu sayı 40 bin. Bunlar sokağa çıkmadan nasıl beyanname yapacaklar” diye konuştu. Kartaloğlu, geri kazanım beyannameleri için de talepte bulunduklarını belirterek, GEKAP beyannamelerinde kurumlar vergisi mükelleflerinin aylık, gelir vergisi mükelleflerinin üç aylık beyanname vermek zorunda olduklarını hatırlattı. Kartaloğlu, “Uzatma yetkisi de kullanılmıştı. Uzatılamayacağı söylendi ancak Resmi Gazete’de çıkan kararla beyan dönemleri altı aylık olarak belirlendi. İstenirse çözüm bulunabiliyor” dedi.