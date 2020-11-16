MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürksat AŞ ile Türkiye Sigorta'dan iş birliği
GeriEkonomi Türksat AŞ ile Türkiye Sigorta'dan iş birliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Türksat AŞ ile Türkiye Sigorta'dan iş birliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türksat AŞ ile Türkiye Sigorta'dan iş birliği
Abone Olgoogle-news

Türksat AŞ ile Türkiye Sigorta arasında haberleşme uydularının 1 yıl süreyle sigortalanması için iş birliği yapılacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ile ülkenin en büyük iş birliklerinden biri gerçekleştirilecek. Şirket Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli tarafından imzalanacak iş birliği anlaşması ile Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uyduları, 1 yıl süreyle sigortalanacak. İmza töreni yarın Türksat AŞ Genel Müdürlüğünde yapılacak. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle