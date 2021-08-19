TÜRKSAT 5B ne zaman fırlatılacak? CNN Türk'te önemli açıklamalar...

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, 5B uydusunun üretim faaliyetlerinin tamamlandığını ve şu an sistem seviyesi testlerin devam ettiğini belirtti.

Bu testler içerisindeki en son önemli test olan antenlerin performansları ile ilgili testlerin önümüzdeki haftalarda yapılacağını ve kasım ayında uydunun testlerinin tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Ertok, "İnşallah kasım ayından sonra da yıl sonuna doğru uydunun fırlatılmasını hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın haziran ayı sonlarına doğru 5B uydusunu da hizmete almayı hedefliyoruz.

5B uydusu bizim için çok önemli bir uydu olacak. Hem filomuzun en güçlü uydusu hem en büyük kapasiteli uydusu olacak. Bu sayede ülkemizin uydu internet hizmetine büyük bir katkı sağlamış olacağız. Son kullanıcıya dönük çözümler sunmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ertok "Türkiye’nin uzayda kaç uydusu var?' sorusuna, "Biz TÜRKSAT olarak haberleşme uydu operatörüyüz. Haberleşme uydusu olarak şu anda TÜRKSAT uyduları dört tane aktif uydumuz var. Bunun dışında gözlem uyduları da var. Bunların dışında küçük, 1-3 kilogramlık uydular da var. Ama bunları saymak çok doğru olmayabilir. Temelde baktığımızda 3 tane gözlem uydusu 4 tane de haberleşme uydusu diyebiliriz." cevabını verdi.

6A UYDUSUNDA HAZIRLIKLAR NE AŞAMADA?

6A uydusunın Türkiye'nin çok önemli projelerinden birisi olduğunu belirten Ertok, "Sonuçta biz 6A’nın müşterisi olan kurumu. 6A’yı işletecek olan firma biziz. Bu bir AR-GE projesi olarak başlatıldı ama işleteceğimiz bir uydu tasarlanıyor ve üretiliyor. Şu anda mühendislik seviyesi testler son aşamasına geldi. Uzaya fırlatılacak olan uçuş modelinin de üretimi devam ediyor. Biz inşallah önümüzdeki yılın sonunda fırlatmayı hedefliyoruz. Tabi üretim takviminde herhangi bir gecikme olmazsa önümüzdeki, yılın sonunu hedefliyoruz." dedi.

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