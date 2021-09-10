Türksat 5B ilk anlaşmasını imzaladı

Türksat ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri Türkiyede Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak. Uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı ABD’nin başkenti Washingtonda başladı.

Yakında fırlatılacak 2 adet uydu ve mevcut 4 adet GEO uydu filosuna ek olarak, milli olarak üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alan Türksat, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile ilgili ilk anlaşmasını da gerçekleştirdi. Bu kapsamda Inmarsat GX Servislerinin Türkiyede Türksat 5B Uydusu Üzerinden Sunulması İş birliği Anlaşması, Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile İnmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertokun katılımıyla imzalandı. Türksat ile Inmarsat arasında yapılan stratejik işbirliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiyede Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak.

Daha önce imzalanan stratejik işbirliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier 1 olarak müşterilere sunulabilirken, ek olarak anlaşılan bu yeni işbirliği çözümü ile Türkiyede Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiyede bir altyapı ile sağlanabiliyor olacak.

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