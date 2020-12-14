Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak

Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr, uzaya gönderilmesi için hazırlıkların sürdüğü Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın 30 yıllık ömre sahip olacağını belirterek, "Bu da Türkiye'nin yörünge haklarının güvenceye alınmasını sağlayacak." dedi.

Nasr, video konferans yöntemiyle AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı, Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'ya ilişkin bilgi verdi.

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında Türksat 5A'nın üretimine ilişkin 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandığını anımsatan Nasr, sözleşmenin hemen ardından da uyduların üretimine başlandığını söyledi.

Nasr, Türksat 5A uydusunun entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamlandığını ve bu ayın sonunda fırlatılmaya hazır hale getirildiğini bildirdi.

Uydu fırlatılma tarihinde meteorolojik şartlar, teknik gereksinimler gibi çeşitli nedenlerle gecikmenin yaşanabileceğine işaret eden Nasr, bundan dolayı uydu fırlatmalarında tarihle ilgili kesin konuşmamak gerektiğini dile getirdi.

"YENİ TEKNOLOJİLER UYDUDA ÖMRÜ UZATIP, AĞIRLIĞI AZALTIYOR"

Türksat AŞ ile yapılan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusunun zamanında tamamlanması için çalıştıklarını vurgulayan Nasr, "5'inci nesil uydularda kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağlıyor." diye konuştu.

Uydunun teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Nasr, şunları kaydetti:

"Türksat 5A uydusunun yörüngedeki ömrü 30 yıl olacak. Bu da Türkiye'nin yörünge haklarını güvenceye alacak. Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın, önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak."

Nasr, uydunun sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturacağını, fırlatma ağırlığının 3,5 ton olacağını bildirdi.

"TÜRKSAT İLE İLİŞKİMİZ 'GÜVEN' ÜZERİNE KURULU"

Türksat AŞ'nin ve Türksat 5A'nın yapımında görev alan Türk mühendislerinin güven ve kararlıkla çalıştığını vurgulayan Nasr, şu değerlendirmede bulundu:

"Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile de güven ve açık sözlülük üzerine kurulu ilişkimiz oldu. Çok yetkin mühendislerle çalışıyoruz. Seyahat etmenin zor olduğu, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Kovid-19 salgını sürecinde, uyduyla ilgili çalışmaları sürdürdük. Bence bu kurumlar arasındaki güvenin ve iş birliğinin örneği. Şen'e ve ekibine Airbus'a destek ve güveni için teşekkür ediyorum."