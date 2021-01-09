TÜRKSAT 5A uydusu uzayda

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15’te ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Türkiye saatiyle 04.28’de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15’de gerçekleşti.

4 AY SÜRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat AŞ’nin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuştu. Yıllar süren çalışmaların sonucunun bugün uydunun başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla alındığını dile getiren Karaismailoğlu, hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getirdi. Uydunun yörüngesine doğru hareket etmeye başladığını anlatan Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydumuzdan 35’inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Sırada haziranda 5B uydusu var.”

İKİ UYDU DAHA

Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek, “Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, Türksat 6A’nın da 2022’nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını kaydetti. Türkiye’nin ulaşım ve altyapıdaki başarılı çalışmalarına uzayda da devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, “Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

7’NCİ UYDU 5A

Türkiye’nin, 3’ü (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B) haberleşme, 3’ü (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyor.

UYDU HANGİ YENİLİKLERİ GETİRİYOR?

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Emrah Kalemci, yeni uydunun diğerlerine göre ne tür yenilikler getirdiğini şöyle anlattı: “Frekans yükseldiğinden yeni uyduyla daha yoğun bir haberleşme ve veri aktarımı mümkün olacak. Nasıl cep telefonlarında 5G’ye yüksek frekansa geçildiğinde veri aktarımı hızlandıysa Ka-band haberleşmede yüksek frekans kullanılarak veri iletme hacmi genişliyor. En önemli bir diğer özelliği 42 derece yerine 31 derece doğu boylamına yerleşecek olması. Çünkü 42 derece Türkiye’nin üzerinde kalırken, 31 derece doğu boylamına yerleşmesiyle, hizmet alanı batıya doğru genişliyor. 31 dereceye doğru gittiğinizde batıda internet üzerinden daha fazla data haberleşme imkanı oluyor. Hatta bu geniş coğrafyada uçaklara uydu değiştirmeksizin, tek uydudan, internet hizmeti verebilir.”

5A UYDUSU HANGİ ALANDA KULLANILACAK?

Türksat 5A’nın yolculuğu

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusu fırlatmaya hazır halde 2 Ekim’de TÜRKSAT yetkililerine yerde teslim edildi.

2017’de imzalanan sözleşme sonrası AIRBUS’ın Fransa’nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretimine başlanılan uydu, SPACE X firmasının ABD-Florida’da bulunan Cape Canaveral’daki fırlatma merkezine gönderildi. *Dün 05.15’te Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A’dan, fırlatıştan 35 dakika sonra ilk sinyal alındı.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilmesinin ardından ‘31 derece doğu’ boylamındaki yörüngesine yerleşecek.

Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu’na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

TÜRKSAT 5A’nın 2021’in ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Uydu manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

TÜRKSAT 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye’nin yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak TÜRKSAT 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.