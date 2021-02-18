Türksat 5A uydusu haziranda devrede

Uydunun tüm alt sistemlerinin sorunsuz çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki yörüngesine ulaşmasının mayıs ayının ilk günlerinde olacağını kaydetti. Karaismailoğlu, “Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacak” dedi.



GÜCÜ ARTAR

Türksat AŞ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen, “Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi” imza töreninde yaptığı konuşan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın uydu ve uzay çalışmalarına ivme kazandırdığını dile getirdi. Karaismailoğlu, Türksat 5B’nin üretim çalışmalarının planlanan takvime uygun devam ettiğini, uydunun bu yılın ikinci yarısında uzaya gönderilmesinin planlandığını bildirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A’nın, 2022’de uzaydaki yerini alacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Ülkemiz, bugün, kendi uydularını geliştirme, üretme ve test edebilme düzeyine gelmiştir. Ülkemizin uzay alanındaki kurumsal kapasitesine büyük bir önem veriyoruz. Milli Uzay Programı kapsamında yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet gücümüzü geliştiriyoruz. Uzayda izi olan ülkelerin, dünyadaki gücünün artacağına yürekten inanıyoruz.”

15 KAT ARTACAK

Türksat 5B uydusunun en önemli özelliğinin, sahip olduğu 53 Gbps kapasiteli Ka Bant haberleşme sistemi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Ka Bant sistemiyle mevcut geniş bant veri haberleşme kapasitemiz yaklaşık 15 kat artırılmış olacak” dedi.