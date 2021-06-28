Türksat 5A için sayılı saatler... Türkiye için büyük gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu açıklamalarda bulundu;

Tüm dünya iyileşme aşamasına geçti ama hala Covid 19 süreci devam ediyor. Sistemlerin kitlendiği bir dönemde ülkemiz bunu fırsata çevirdi. Artık her gün bir projenin bir taraftan açılışını bir taraftan temel atmasını yapıyoruz. Hakikaten ülkemizde gurur veren işler bunlar.

Son gibi buçuk yıl da yani bu salgın sürecinde bile dünyanın merakla izlediği büyük çapındaki büyük mühendisi projelerini faaliyet aldık. Türksat 5A da bunlardan, önemlilerinden bir tanesi. Gurur verici bugün bizim için de...

4 Mayıs'a kadar da takibini yaptık, yörüngesine yerleşti. Bir buçuk aydır da sistem entegrasyon ve testler tamamlandı. Artık bugün 5A uydusu bugün Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Gurur veren güçlü Türkiye'nin uzaydaki varlığında yüzümüzü bütün dünyaya gösterecek çok önemli çok büyük işlerden bir tanesi bu.

Aktif edince 7. uydumuz olacak uzayda... Türksat 5A ile dünyanın önemli kesimini artık kapsama alanı altına almış oluyoruz.

TV'DE GÖRÜNTÜ KALİTESİ

5A uydusuyla birlikte kapsama alanımız genişlemiş oluyor. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak. Yayın televizyon anlamında önemli bir kapsama alanına sahip olmuş olacağız.

Bir de tabii haklarımızı da kullanmamız gerekiyor. Artık bizim Türksat 5A yeni nesil uydu olduğu için önümüzdeki 30 yıl daha fazla ömrü olduğu için 30 yıldır yer almış oluyoruz. Yörünge haklarımızın devamı açısından da çok önemli. Yeni nesil uyguların ömürleri de uzun oluyor. 35 yıl uzayda bizi temsil edecek ve hizmet verecek.

Tabii veri haberleştirmede de önemli bir avantaj sağlayacak. Ülkemizde ve dünyadaki kullanıcılar için veri haberleşmesinde de çok büyük katkıları olacak. Hem hızlı hem kaliteli hem de televizyon yayıncılığında ülkemize gurur veren işlerden bir tanesi.

Tabii ki önemli bir yenilik... Yeni nesil uydular haberleşmeyi artıracak hem de ulaşım imkanları da artıracak bunlar biraz da ticari uydu... Ticari olarak da önemli bir gelir kaynağı aslında bunlar. İnşallah mavi vatanda gücümüzü nasıl hissettiriyorsak uzay vatanda da güçlü büyük Türkiye olma hedefinde doğrusunda ilerliyoruz.

10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ

Kapsama alanı ile alakalı bunlar Birleşmiş Milletler tarafından verilmiş talepler doğrultusunda ilerliyoruz ama bu yörünge hakları kullanmazsanız alınıyor. Zaten biz 7. uydumuzla birlikte oradaki haklarımızı varlığımızı artık 30 yıla yeniden çıkarmış oluyoruz.

Bizim 5B uydumuzda da çalışmalar bitmek üzere. İnşallah onu da bu yıl sonunda uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. Ardından 6A uydumuz var, imalatları devam ediyor. 2022 yılında hedefliyoruz. Bu sayede 10 ülkeden biri olacağız.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın