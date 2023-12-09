Türklere 7 değil 365 gün vize verilmeli

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Sömbeki (Simi) adasının 21 yıldır belediye başkanı olan Lefteris Papakalodukas Hürriyet’e konuştu. Yunan belediye başkanı, “Kapıda vize uygulamasının üç yıl sonra yeniden başlaması olumlu. Adaları ziyaret etmek isteyen Türklerin, vize için İstanbul ya da İzmir’deki Yunan konsolosluklarına başvurmalarına gerek kalmayacak. Ancak, bunun dev bir adım olduğunu da söyleyemem” dedi.

Papakalodukas “Eskiye göre, değişen en önemli şey, Türklerin sadece yazın değil, artık bahar ve kış mevsiminde de kapıda vize alabilmeleri olacak. Adalara gelecek Türk turist sayısında artış bekliyorum” diye konuştu ve “Türk turistlere, 7 gün değil, yılda 365 gün süreli vize verilmeli” ifadesini kullandı.

ARTIŞ BEKLİYORUZ

Yunan Göç Bakanı Dimitris Keridis ise Antena televizyonuna verdiği röportajda “Almanlar ve Kuzey Avrupalılar bu uygulamaya tepki gösteriyordu. Ancak, biz 10 adanın Schengen bölgesinde istisna teşkil etmesini başardık. Adalara gelen Türk turist sayısında büyük artış bekliyoruz. Türklerin, vize almak için beklemeye, konsolosluklarımıza gitmesine gerek kalmayacak. İsteyen sabah uyandığında karşıya geçip 7 gün kalabilecek” dedi.

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50-60 EURO OLACAK

‘Kapıda vize’ uygulamasının ne zaman başlayacağı ve nasıl uygulanacağı henüz kesinlik kazanmadı. Adalardaki limanlara, henüz yönetmelik gönderilmedi. Yunan yetkililerin deyişiyle ‘ekspres vize’nin tek giriş için geçerli olması bekleniyor. Diğer yandan vizenin fiyatı da açıklanmadı. Atina’da bu rakamın 50-60 Euro civarında olacağı duyuluyor. Ayrıca, 7 günlük vizeyi kullanan Türk vatandaşlarının bedelini ödeyerek aynı yıl içinde tekrar ve tekrar bu uygulamadan yararlanabilecekleri söyleniyor.