Türkler tasarladı Avrupalı sürecek

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ABD’li Ford’un Avrupa’da en çok satan ticari araç ailesinden Transit’in küçük boyutlardaki üyesi Transit Courier yenilendi. E-Transit Courier isimli tamamen elektrikli bir versiyona da kavuşan modelin dünya tanıtımı önceki gün İstanbul’da gerçekleştirildi. Tanıtımın Türkiye’de yapılmasının en önemli nedeni ise aracın tasarım, geliştirme ve mühendisliğinde Ford Otosan’ın oynadığı kritik rol oldu. Öyle ki, Avrupa pazarları için markanın iddialı modellerinden biri olacak yeni Transit Courier’in mühendisliğinin tüm sorumluluğunu Ford Otosan üstlendi. Aracın dikkat çeken tasarımında ise Ford Otosan Design Stüdyo Lideri Ayça Odabaşı Uyanık’ın yönetimindeki 30 kişilik Türk mühendis ekibinin imzası var. Ekip neredeyse iki yıl süren oldukça yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

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30 KİŞİLİK EKİP

İstanbul’da düzenlenen basın tanıtımında Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Ayça Odabaşı Uyanık, “Aracın tasarım ve geliştirme süreci iki seneye yakın sürdü. Bizim çalıştığımız alan yani Ford Otosan’ın İstanbul’da bulunan tasarım stüdyosu, aracın pek çok parçasının doğduğu yer. Aynı zamanda Ford’un İngiltere ve Almanya’da bulunan tasarım ekipleriyle de sürekli fikir alışverişinde bulunduk. Çünkü araç hem Türkiye hem de Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Bu tasarımda hem markanın DNA’sını hem de çağın elektrikli araç trendlerini harmanlamak istedik. Bir önceki Courier’in tasarımında da Türkiye önemli rol oynamıştı. Gelecekte de bu yönde çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ’

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, yeni Courier’deki Türk imzası nedeniyle gururluydu. Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada,“Üretim gücümüzün yanı sıra mühendislik ve tasarım yetkinliklerimizin son göstergesi E-Transit Courier ile Ford’un elektriklenme yolculuğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor alternatifleriyle müşterilerimizle buluşturacağımız yeni Courier’in tasarımını Dunton ve Köln’deki Ford tasarım ekipleriyle geliştirmekten ve mühendisliğinin tüm sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ford Otosan olarak otomotiv endüstrisini geleceğe taşıyacak araçları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep ise, E-Transit Courier’in gelişmiş yük kapasitesi ve tam bağlantılı olmasıyla segmentini bir üst seviyeye taşıdığını vurguladı.

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ÜRETİMİ 2024’TE BAŞLIYOR

E-Transit COURIER’in üretimi yerli üretici Ford Otosan’ın geçtiğimiz yıl 575 milyon Euro bedelle satın aldığı, Ford’un Avrupa’daki dört fabrikasından biri olan Romanya’daki Craiova tesislerinde gerçekleşecek. Modelin dizel ve benzinli motora sahip versiyonunun üretimi 2023’ün üçüncü çeyreğinde, elektrikli versiyonu E-Transit Courier’in üretimi ise 2024’ün sonlarında başlayacak. Yeni aracın boyutları ise bir önceki versiyonuna göre oldukça büyümüş ve böylece toplam kargo kapasitesi de yüzde 25 oranında artmış durumda. 100 kW (136 beygir) güce sahip E-Transit Courier’de elektrikli araçlarda enerji geri kazanımı sağlayan tek pedallı sürüş teknolojisinin de olacağı açıklandı. Öte yandan, aracın ev tipi akımda bataryalarını 5.7 saatte dolduracağı, 100 kW’a kadar hızlı şarjlarda ise 35 dakikadan kısa sürede yüzde 10’dan yüzde 80 batarya doluluk oranına ulaşacağı belirtildi.

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İŞTE O EKİBİN LİDERİ

Ayça Odabaşı Uyanık’ın liderliğindeki 30 kişilik ekip, proje için iki yıla yakın çalıştı. İstanbul’da bulunan tasarım stüdyosu aracın pek çok parçasının ilk kez doğduğu yer oldu. Bununla birlikte, Ford’un İngiltere ve Almanya’daki ofisleriyle de işbirliği yapıldı. Öte yandan, Avrupa’daki tasarım ofisinde de Murat Seven gibi birçok Türk uzman bulunuyordu.