Türkler 'Puma' üretecek

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Ford Otosan, ABD’li Ford’un Romanya’da bulunan Craiova fabrikasını 575 milyon Euro’ya satın aldı. 2028 sonrasında 140 milyon Euro daha ilave yatırım planlayan şirket, bu hamlesiyle yurtdışında üretim yapan ilk yerli ana sanayi otomotiv üreticisi de oldu. Ford Otosan’ın satın aldığı Craiova fabrikasında halihazırda B-SUV segmentindeki EcoSport ve Puma modelleri üretiliyor. Yıllık 250 bin adetlik üretim kapasite bulunan fabrikanın 6 bine yakın çalışanı bulunuyor. Ford Otosan, bu fabrikada tasarımını ve mühendisliğini kendisinin yaptığı yeni nesil Courier’i, Puma’yı ve Ford’un 1.0 lt benzinli EcoBoost motorunun üretimini gerçekleştirecek. 2024’ten itibaren Courier ve Puma’nın elektrikli versiyonları da üretime dahil edilecek.

9 MODELDEN 6’SI

Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırım ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını açıklamıştı. Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini geçecek. Anlaşmanın tamamlanması ile Ford Otosan 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier ve yeni Transit Courier tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve yeni Ford Puma tam elektrikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks markalı araçları ve Rakun’u üretecek. Kısacası Ford’un Avrupa’da satışa sunduğu 9 aracın 6’sını Ford Otosan üretmiş olacak.

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900 BİN ÜRETİM

Craiova fabrikasının Romanya’nın üçüncü büyük ihracatçısı ve Ford’un en iyi fabrikalarından bir tanesi olduğunu belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, geçtiğimiz yılın ortasından itibaren yeni nesil Courier’in üretimi için bu fabrikada çalışmalara başlandığını ve fabrikaya ciddi şekilde mühendislik desteği verdiklerini kaydetti. Yenigün, “Projenin bizim için anlamı çok büyük. Hem yurtdışında üretim yapan bir şirket hem de 900 bin adetlik üretim kapasitesiyle dünyanın bu alanda sayılı oyuncularından birisi oluyoruz. Ford, Ford Otosan’a büyük değer veriyor. Mühendislik ihracatlarından üretimdeki sorumluluğumuzun arttırılmasına kadar birçok alanda onlar için önemli bir üreticiyiz” dedi. Yenigün, Romanya’daki üretim kapsamında yerli tedarikçileri de Romanya’da yatırım yapmaya veya Romanya’ya ihracat gerçekleştirmeye yönelik motive edeceklerini sözlerine ekledi.

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ESCORT'TAN SONRA YENİDEN OTOMOBİL

Ford Otosan, Craiova fabrikasını satın alarak hem Ford’un Avrupa’daki 4 fabrikasından birisini hem de Avrupa için çok önemli bir model olan Puma’nın üretimini de üstlenmiş oldu. Türkiye’de de satılan Puma, Ford markasının B-SUV sınıfındaki önemli modellerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Öyle ki, model 2021 yılında Avrupa genelinde 134 bin 431 adet sattı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2022 sonu itibarıyla fabrikada EcoSport modelinin üretiminin sona ereceğini ve sadece yeni nesil Couirer ile Puma üreteceklerini söyledi. Öte yandan, Ford Otosan söz konusu satın almayla yeniden otomobil üretmeye başlayacak. Şirket son olarak Türkiye’de Ford Escort isimli otomobil modelini üretmişti. Modelin üretimi 1999 yılında sona ermişti.

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BATARYA YATIRIMI İÇİN İMZA ATILDI

Koç Holding, Ford ve Güney Koreli şirket SK On ortaklığında yapılacak batarya yatırımına katılmak için niyet mektubu imzaladı. Holdingden yapılan açıklamada; “Yatırıma katılıp katılmama kararı ile sermaye dağılımı, yatırım, ve işbirliği ve ortaklık koşulları, taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmeler ve fizibilite çalışmaları sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre netleşecek” denildi. Anlaşma sağlanması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedefleniyor. İki önemli yatırım hamlesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ise, zorlu koşulların olduğu bir dönemde arka arkaya iki büyük yatırım açıklamaktan dolayı gururlu olduklarını ve otomotivde dönüşüme liderlik ettiklerini dile getirdi.