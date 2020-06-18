Türkiye’yi yeniden keşfedecekler

Bakan Mehmet Ersoy, 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basını, haftasonu Antalya’da ağırlayacak. Konuklara ‘Güvenli Turizm Belgesi’ alan tesislerin kullandıkları sistemler tanıtılacak ve güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak. Turizm sektör temsilcileri, Bakan Ersoy’un öncülüğünde hem büyükelçilerle hem de Türkiye’de yerleşik uluslararası basın temsilcileriyle görüşecek.

19-20 HAZİRAN’DA

Türkiye’nin tanıtımında kullanılan ‘Yeniden Keşfet’ sloganıyla düzenlenecek buluşma 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye’de ‘Güvenli Turizm Belgesi’ alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak. Konuklar iki gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek.

ASPENDOS’TA KONSER

Türkiye’nin tanıtım görselleriyle havalimanlarından başlayacak ‘Güvenli Turizm’ tanıtımında büyükelçiler ile uluslararası basın, Türkiye’nin tatilcilere sunacağı hizmeti, kalacakları otellerde tecrübe edecek. Bakan Ersoy’un karşılayacağı konuklar Türkiye’de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilme imkânı bulacak. Perge Antik Kenti’nin de ziyaret edileceği buluşma, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosunda verilecek özel konserle son bulacak.