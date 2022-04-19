Türkiye’ye yatırım miktarı 1 milyar dolara ulaştı

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55 yıllık şirket tarihinin en büyük kârını 2021’de elde eden şirket yüzde 12’lik bir büyümeyle 15.6 milyar Euro ciroya ulaştı. Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla hizmet veren BSH Grubu’nun Türkiye CEO Gökhan Sığın da faaliyet gösterdikleri pazarlarla ile ilgili verileri paylaştı. BSH Grubu’nun Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin (REM) 130 ülkeyi kapsadığını ve bu bölgenin Türkiye’den yönetildiğini ifade eden Sığın, “2021 yılını yüzde 12 dolayında bir büyüme ve yaklaşık 2 milyar Euro’luk bir ciroyla tamamladık. Gelişen pazarlar bölgesi BSH Grubu’nun toplam üretiminin yüzde 22’sini gerçekleştiriyor. Bölgemizde 11 fabrikada yaklaşık 11 bin çalışanımız bulunuyor” dedi. BSH olarak Türkiye’ye bugüne kadar 1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, Türkiye’nin grup içinde ilk 5’te yer aldığını ifade eden Sığın, Türkiye’de yaşanan fiyat artışları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Sığın, “Maliyetlere gelen artış fiyatlara tam yansıtılmıyor. Bütün üreticiler kapasitelerini sonuna kadar kullanmak istiyor. Türkiye tüketicisi yüksek enflasyonu hatırladı. Bunu hiç yaşamamış bir kesim vardı. Şimdi 90’lı yılları hatırlayan kitle maliyet artışını gördü önce. Ellerinde bir birikim olan insanlar temel ihtiyaç olan beyaz eşyada bu maliyet artışlarını öngörerek alımlarını öne çektiler” dedi. Son iki yıldır ürünlerindeki dijitalleşmenin yanında, üretim ve tedarik süreçleri ile ilgili olarak özelikle endüstri 4.0 ve yapay zekâ projeleri alanındaki çalışamlara hız kazandırdıklarını söyleyen Sığın, “Önümüzdeki dönemde bu alandaki projelerimize yoğunlaşacağız. Amacımız dijitalleşen dünyamızda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni dijital deneyimleri tasarlamaya devam etmek ve diğer firmalarla iş birlikleri ile bu deneyimleri daha da zenginleştirmek” diye konuştu.