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‘Türkiye’ye yatırım kararı kolaylaşacak’

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#Cevdet Yılmaz#YOİKK#Yatırım
‘Türkiye’ye yatırım kararı kolaylaşacak’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında konuşan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinde yaşanan olumlu gelişmelerin Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanan ekonomi programına olan güveni artırdığını belirterek, “YOİKK Eylem Planı’nda gerçekleşecek ilerlemelerin bu sürece önemli bir destek sağlayacağı muhakkak” dedi.

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Aksoy, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu - YOİKK çalışmalarında kaydettiğimiz her ilerleme, ülkemize yönelik yatırım kararlarının alınmasını kolaylaştırma, ülkemizin yatırım çekme rekabetçiliğini artırma potansiyeline sahip” diye konuştu.

Aksoy, en son 2016 yılında toplanmış olan ve YOİKK’in özellikle uluslararası yatırımcılar açısından önemli bir mekanizması olan Yatırım Danışma Konseyi’nin tekrar toplanmasının uzun süredir bekledikleri bir gelişme olduğunu vurgu yaptı. Aksoy, “YASED olarak üye şirketlerimizin küresel CEO’ları ile bir an önce iletişime geçerek bu değerli organizasyona katılımlarını temin edeceğiz. Yatırım Danışma Konseyi toplantılarının gündem maddeleri ve takip belgeleri YASED Gündemi ile birebir örtüşmekteydi. Uluslararası yatırımcıların görüş ve önerilerinin dikkate alınacağı bu üst düzey platforma işlerlik kazandırılmasının ülkemizin yatırım ortamının tanıtımı açısından önemli katkısı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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#Cevdet Yılmaz#YOİKK#Yatırım

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