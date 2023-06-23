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Türkiye'ye turist akını! Yüzde 16 arttı

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#Türkiye#Turizm#Turist
Türkiyeye turist akını Yüzde 16 arttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 11:05

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı Mayıs'ta yüzde16,19 arttı.

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Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %16,19 artış kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %16,19 oranında bir artış göstererek 4.500.242 oldu.

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Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen 4 500 242 yabancı ziyaretçinin 173 710 ( 3.86% )günübirlikçidir.

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:  

1-Antalya %33,60 (1 512 077 )  
2-İstanbul %33,46 ( 1 505 948 )
3-Muğla %8,46 ( 380 899 )  
4-Edirne %7,76 ( 349 123 )
5-Artvin %3,55 ( 159 780 )

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2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %23,65 artış kaydedilmiştir.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %23,65 artış göstererek 14 034 175 olmuştur.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 14 034 175 yabancı ziyaretçinin 296 052 (2.11%) günübirlikçidir.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %44,72 (6 276 481 )  
2-Antalya %22,40 (3 143 600 )  
3-Edirne %10,47 (1 469 520 )
4-Artvin %4,81 (674 783 )  
5-Muğla %4,07 (571 863 )"
  

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#Türkiye#Turizm#Turist

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