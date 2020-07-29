Türkiye'ye Rus turist akını bekleniyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye’de tatil rezervasyonlarının hızla arttığını belirterek, “Henüz uçuşların yapılacağı çok fazla havalimanı olmamasına rağmen 10 binlerce vatandaşın Türkiye tatili için rezervasyon yaptırdığını görüyoruz.” dedi.



Lomidze, Rus haber ajansı TASS’ın ev sahipliğinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık ve Tanzanya arasında başlayacak uluslararası uçuşlara dair değerlendirmelerde bulundu.



Birleşik Krallık’ın hiçbir zaman Türkiye kadar popüler bir tatil noktası olmadığına işaret eden Lomidze, “Birleşik Krallık ile uçuşların başlamasına rağmen, bu ülkenin 14 günlük karantina şartı koyması nedeniyle buraya turist ziyareti sınırlı olacaktır.” diye konuştu.



Rus turistlerin Türkiye’de tatil talebinin ise hızla arttığını vurgulayan Lomidze, şöyle konuştu:



“Uçuşların başlayacağı ülkeler arasında tatil noktası olarak Türkiye kesinlikle ön plana çıkıyor. Vatandaşlarımız uçuşların açılacağına yönelik açıklamanın ardından hemen adım atmaya başladılar. Henüz uçuşların yapılacağı çok fazla havalimanı olmamasına rağmen 10 binlerce vatandaşın Türkiye tatili için rezervasyon yaptırdığını görüyoruz.”



İLK UÇUŞLAR 1 AĞUSTOS'TA



Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, "Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlanacak." ifadesini kullanmıştı.



Rusya Federal Havacılık Kurumu da (Rosaviatsiya) ülkede tekrar başlatılan hava yolu seferlerinin, tarifeli uçuşların yanı sıra charter uçuşlarını da kapsayacağını duyurmuştu.



Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.