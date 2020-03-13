Türkiye’ye örnek yarışma 5 yaşında

‘Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nı, ‘Çevreye saygılı üretim yapacağım’ söyleminin vicdana, samimiyete döküldüğü yer olarak yorumlayan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkan Yardımcısı ve Çevre Komisyonu Başkanı İhsan İpeker, bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan yarışmanın markalaşma sürecini ve bir sanayici olarak çevreye bakış açısını açıkladı. 2015 yılındaki ilk yarışmamın ardından bütün firmaların çevreyle ilgili adımlar atmak istediğine dikkat çeken Komisyon Başkanı İpeker, şunları söyledi: “Ödüllendirilen firmalar dışında diğer firmalar için de güzel bir örnek, farkındalık oluşturdu. Yarışma sonrasında Bursa OSB’mizde bir bilinçlenme gördük. Amacımız farkındalıktı, bu farkındalığı yarattığımızı gözlemledik. Sanayiciler her geçen yıl daha da istekli yarışmaya hazırlanıyorlar. Bu sene daha yüksek bir katılım bekliyoruz. Yarışmamıza Sayın Valimiz Yakup Canbolat ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin de çok ciddi desteği var. Katılan herkes bizim için birincidir. Amacımız eksikleri ortaya çıkarmak, bir birinci seçip rekabeti doğurmak değil, beraber toplum bilinci ile bir sinerji yaratarak, şehrimiz için, ülkemiz için daha güzel bir gelecek bırakmaktır.”





YENİ KAZANIMLAR DOĞURACAK

“Maalesef bugün iklim değişiklikleri, nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlar, okyanuslarda biyolojik çeşitliliğin azalması, ormansızlaşma, temiz su ve hava yoksunluğu yaşıyoruz” diyen İpeker, şöyle devam etti:

“Bunun sonucunda da 1970’te insanoğlunun tüm ihtiyaçları için bir dünya bir senede yeterken, 2030 yılında 2 dünya kaynağına, 2050 yılında ise 2.8 dünya kaynağına ihtiyacımız olacak. Varlıkları tüketiyoruz. Fakat halen çok geç değil, buna hep birlikte dur diyebiliriz. Sanayiciler, üretenler olarak bunun bilincinde olmak zorundayız. Yarışmamızın katılım şartları, Türkiye’nin önde gelen ulusal yarışmalarıyla birebir aynıdır. Katılımda en alt kriter, devletin üretim yapmak için sanayi kuruluşları için belirlediği tüm kıstasların yerine getirilmiş olmasıdır. Fakat siz bunun üzerine bir adım daha atarak ne yapıyorsunuz? Şehriniz ve insanlar için bir taş üstüne bir taş daha nasıl koyuyorsunuz? Yarışmamızın özünü de aslında bu düşünce oluşturmaktadır. Bizler bunları yerine getirmek için yola çıktık. Bu yıl da yarışmamızı tekrar düzenliyoruz. Şehrimiz için, ülkemiz için yeni kazanımlar doğurmasını diliyoruz.”

ÇEVRE KONUŞMAYLA OLMAZ

Bursa’nın hava kirliliği başta olmak üzere çevre sorunları ve bu konuda sanayicilerin sorumluluklarına da vurgu yapan İpeker, “Çevre yaklaşımı konuşmalarla olacak bir iş değil. Klişe kelimeleri hep duyuyoruz ama en önemli kelimeyi maalesef duyamıyoruz. Bu nedir; samimiyet. Çevre konusunda bir sanayi bölgesi ile ilgili konuşuyorsak samimi olmamız, elimizi vicdanımıza koymamız, bu işi nasıl daha ileriye götürürüz, insanlara daha nasıl iyi hizmet ederiz diye düşünmemiz gerekiyor. Bugün Bursa’da şehrin birçok yerinde havayı soluyamaz haldeyiz. Bunun en önemli sebeplerinden biri de maalesef bilinçsiz kömür kullanılıyor olmasıdır. Tüm çevre gerekliliklerini yerine getirirseniz tabii ki kömür de iyi şartlarda kullanılabilir, bunu bu şekilde yapan firmalar da var. Sanayide kontrolsüz kömür kullanımının önüne geçilmelidir. Tabii ki su da çok önemli bir konu. OSB’ler sadece oradaki teşviklerden yararlanmak, ucuz elektrik kullanmak değildir. Gerekliliklerini de yerine getirmek demektir. İşte bu çevre yarışmasının amacı da, işin vicdan meselesine, samimiyete döküldüğü yerdir” diye konuştu.

SON BAŞVURU 3 NİSAN

Bursa Organize Sanayi Bölgesi şirketleri arasında bu yıl 5.’si düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 3 Nisan 2020. Sürdürülebilir çevreci yaklaşımla online olarak başvuru ve değerlendirmelerin yapıldığı yarışma, Bursa OSB firmaları arasında “Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler”, “Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler” ve “İzin-Lisans Muafiyeti Olan Tesisler” olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. İstanbul ve Bursa’daki üniversitelerden akademisyenlerin de içinde yer aldığı jüri üyeleri, tamamen dijital bir platform üzerinden değerlendirmelerini gerçekleştiriyor. Ödül töreninin 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanıyor.

BAŞARI PARAMETRELERİ



Kazanan tesislerin seçiminde belirleyici parametreleri şunlar oluşturuyor;

Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen gerçekleştirdikleri çevre yatırımları,

Temiz üretim için yaptıkları çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri,

Gerçekleştirdikleri projelerin sürdürülebilirliği ve benzer işletmelere örnek niteliği taşıması,

Çevre konusunda çalışanlarınca önerilen ve hayata geçirilen projeler,

İç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirdikleri çevre eğitimleri, bilinçlendirme çalışmaları,

Çevre konusunda faaliyet gösteren STK’lar ile yaptıkları işbirlikleri,

Çevre projelerine özel çalıştırdıkları personel sayısı

Çevre konusunda güncel iyi uygulamaların takibi.



NEDEN ÇEVRECİ ÜRETİM?

Dünya üzerinde bulunan her materyalin ömrünün olmasının yanı sıra sonlu rezervi bulunmaktadır. Çevreye yatırım, geleceğe yatırımdır. Her geçen yıl tükettiğimiz dünyamızda şunlar yaşandı;

1970’den bugüne dünya populasyonunda yaşanan yüzde 104 artış yaşandı;



1970’den bugüne omurgalı canlılarının biyoçeşitliliği yüzde 58 oranında azaldı.

İnsanlığın ekolojik ayak izinin yüzde 60’ını karbon oluşturması sonucunda iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlar, okyanuslarda biyoçeşitliliğin azalması, ormansızlaşma, temiz su ve hava yoksunluğu başgösterdi.