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‘Türkiye’ye güveniyoruz, ülkeye katkı sağlamak istiyoruz’

#RAMS Global#Kazakistan#Yatırım
‘Türkiye’ye güveniyoruz, ülkeye katkı sağlamak istiyoruz’

Kazakistan merkezli Türk şirketi RAMS Global, Türkiye’de sağlık tesisleri ve konut alanındaki yatırımlarını hızlandıracağını açıkladı.

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Türkiye’deki yatırımlarını uzun vadeli olacak şekilde planladıklarını belirten RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, “Ülkemizdeki ilk yatırımımız 400 yatak kapasiteli Gaziantep Liv Hospital’di. Sonrasında 2019 yılında yine bölgenin en büyük hastanelerinden birisi olacak Medical Park’ın inşaatı için çalışmalara başladık. Yine restorant ve konut alanında farklı yatırımlar da yaptık. Türkiye’deki yatırımlarımızın tutarı 2.5 milyar TL’yi geçti. Yakında, Bahçelievler ve Finanskent’teki konut projelerimizi de hayata geçireceğiz. Özellikle Bahçelievler’de 4 milyar TL’lik bir konut projesi için gerekli hazırlıkları tamamladık. Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımızı buraya taşımak istiyoruz. Sağlık, konut ve turizm alanındaki yatırımlarımızla ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

KAZAKİSTAN’DA İLK 3’TE

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1997 yılından bu yana Kazakistan’da yatırımlar yaptıklarını belirten Faruk Bülbül, burada toplamda 2 milyon 500 bin metrekarelik proje bitirdiklerini ve bu alanda ilk 3’e girdiklerini söyledi. Halihazırda 12 bine yakın kişiye istihdam sağladıklarını da bildiren Faruk Bülbül şöyle konuştu: “Kazakistan’daki hastaneleri modernize ettik. Sağlık, otelcilik ve konut alanında birçok projeyi teslim ettik. Toplam yatırım tutarımız sadece Kazakistan’da 2 milyar doları buldu. Buradaki yeni projelerimizle istihdam sayımızı 20 bine çıkaracağız. Aynı şekilde Türkiye’de de gayrimenkul sektöründe iddialı oyuncular arasında girmek istiyoruz. Hedefimiz tamamlayacağımız büyük projelerle Türkiye’de ilk 5’e girebilmek. Global olarak ise Dubai ve ardından Tayland’da büyümek isitiyoruz.”

‘ŞERİFALİ’DEKİ MAĞDURİYETİ BİTİRİYORUZ’

İstanbul Ümraniye’de başka bir firmanın başladığı, ancak yarım bıraktığı projeyi devraldıklarını ve buradaki mağduriyetleri giderdiklerini söyleyen RAMS Türkiye CEO’su Devran Bülbül, “Şerifali’de 600 konutluk bir projeyi üstlendik. 220 civarı arsa sahibi yaklaşık 7 yıldır kira yardımı bile alamıyordu. Biz burayı 200 milyon TL’yle üstlendik. 7 yıllık geriye dönük kira yardımlarını gerçekleştirdik. Ciddi bir karlılık olmadan tamamlayacağız” dedi.

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#RAMS Global#Kazakistan#Yatırım

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